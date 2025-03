“Fue realmente una aventura”: Tonka Tomicic reveló la odisea que vivió tras tener que improvisar su atuendo para la Expo Patagonia

Un percance sufrió la animadora Tonka Tomicic a horas de su regreso a los escenarios en la Expo Patagonia realizada en Coyhaique. La maleta que contenía los vestidos que iba a ocupar para la cita, no llegó.

“Mi maleta con el vestuario y la de Enrique (su estilista) no llegaron, parece que fueron bajadas en Puerto Montt y llegan mañana (hoy) en la mañana”, contó la animadora a Las Últimas Noticias.

La animadora tuvo que actuar rápido, y para solucionar este problema tuvo que ser proactiva. “Fuimos a un marca local, a una tienda que se llama La Rural, que es de ropa patagónica, así que elegimos un poncho, inventamos un cinturón de apero de caballo, un sombrero y una bufanda, todo al estilo patagónico y quedó muy bonito”.

Con respecto a su peinado, también tuvieron que recurrir a un solución local. “Como no teníamos ni un cepillo fuimos a una peluquería de acá que se llama Magnolia y ahí me lavaron el pelo y me peinó Enrique, así que toda la comunidad ayudó para salir del paso”, relató.

Una aventura antes de subir al escenario

A pesar de este dolor de cabeza que pueden ser los retrasos de la maleta, y tener que improvisar en el momento, Tonka lo recuerda con cariño. “Estuvo todo muy entretenido, fue realmente una aventura”, comentó.

Al medio citado, la animadora destacó el amor que recibió de parte del público. “La gente fue muy cariñosa, a mí me encanta venir a Coyhaique, disfruto mucho la Patagonia. Las personas quedaron muy contentas con el show y hubo mucha gente. Esto también hace que yo esté feliz, porque uno hace esto para el público”.

La jornada del viernes 7 de marzo reunió a alrededor 30 mil personas, con el número fuerte de Santa Feria. Este sábado 8 de marzo, llega su compañero de animación Daniel Fuenzalida, y están contempladas las presentaciones de Dino Gordillo, Gepe y Los Jaivas. Finalmente, el domingo 9 se cerrará con shows de Giolito, Américo y Martín White.