Pamela Díaz se lanza contra Sergio Rojas: Desmiente amenazas y pide que lo compruebe

La farándula chilena no tiene descanso. Sergio Rojas se robó toda la atención en la transmisión del 6 de marzo de que ‘Que te lo digo’ al referirse a Pamela Díaz.

Durante la conversación aseguró que ‘La Fiera’ amenazó con agredirlo físicamente al decirle que le propiciaría la patada “en la raja” que Julio César le habría prometido. Según Rojas, la amenaza llegó a través de un audio.

“Me mandó un audio para decirme que ella sí me mandaría la patada en la raja que Julio no se atrevió a darme y lo haría en el fondo donde me encontrase, para el beneplácito de todos aquellos que prometen, pero no cumplen”, mencionó el experto en farándula.

Sergio Rojas le lanzó advertencia a Pamela Díaz

Luego de dar a conocer la presunta amenaza, Rojas le mandó un mensaje a la exchica reality: “La diferencia Pamelita es que, si usted me pega la patada en la raja, la matada que yo le doy de vuelta no se la saca ni el papa Pio X (…) si usted me ataca de esa manera no espere que yo me quede…”.

Y Pamela Díaz no tardó en reaccionar a la controversial revelación de Sergio Rojas. Además de negar lo dicho, le pidió que comprobara la acusación; después de todo el audio de la supuesta amenaza no ha salido a la luz. “Jajaja que muestre el audio plis”, escribió ‘La Fiera en una publicación de Zona Latina.

“Por qué mientes, compruébalo”, agregó en medio del revuelo que generó el conductor con sus palabras. Y las reacciones de los usuarios que se percataron de su respuesta no tardaron en llegar.

Mientras algunos tomaron partido por el conductor de ‘Hay que Decirlo’ otros defendieron a Pamela Díaz de las acusaciones: “La Pamela Díaz se cree intocable”, “Te apoyo Sergio”, “La mojojo Díaz”, “No te creo, solo quieres pantalla”, “Muy bien Sergio, hay que darle de su propia medicina a esa picante”, “Este hombre no hay día que no hable mal de ella”.