“Se victimizó”, “Nunca me dijo que era un secreto”: Raquel Argandoña no se arrepiente de haber filtrado el embarazo de Melina Noto

El escándalo de la semana fue provocado por Raquel Argandoña , quien tras comunicar una información privada de otras personas, terminó dejando la grande e incluso provocó una nueva guerra entre sus únicos hijos.

Al programa de farándula “ Only Fama ” llegó la Quintrala para hablar sobre la polémica que desató. Ella partió diciendo “no sé por qué esto ha sido un escándalo nacional, debe ser porque lo dije yo”.

La animadora de “Tal Cual” señaló que se enteró que Pangal Andrade iba a ser padre después de una conversación con amigos en el bar del Enjoy. El domingo llegó a su casa, y le consultó a Andrade, quien le confirmó la noticia con un “gracias” y corazones.

Esto terminó siendo un tema en el programa del lunes de dicho espacio de TV+, y durante la tarde su celular empezó a llenarse de notificaciones.

Continuando con su relato, Argandoña recordó que le dijeron que viera las declaraciones de Melina Noto , la pareja del deportista quien está esperando su primer hijo. “Se victimizó, porque después bajó (la historia)”, dijo sobre la argentina, “a mí me da lo mismo lo que ella dijo”.

La versión de Raquel Argandoña

Ella se defendió diciendo que no sabía que esta era una noticia que todavía no salía a la luz, ya que Pangal nunca le pidió confidencialidad. “Nunca me dijo que era un secreto, ni que era sorpresa”, comentó la animadora

“Porque si a mí me dice (...) él sabe que si me dice que es secreto, yo guardo los secretos. Yo sé guardar los secretos, y tú sabes que te guardo los secretos muy bien ‘Pangui’“, continuó.

“Jamás le habría hecho daño. Yo lo quiero mucho porque cuando él estuvo en una relación con Kel duraron 4 años. Kel, en ese entonces, vivía conmigo y Pangui lo veía diariamente 4 años. Un hijo putativo y hasta viajamos juntos”, añadió.

“Yo no cometí un error. Si esto vuelve a pasar, yo vuelvo a hacer lo mismo. Cuando a mí me dicen ‘esto es un secreto y guárdalo o todavía nadie lo saben’, lo que es falso”, lanzó Argandoña.

Michael Roldán le consultó cuál fue su fin al decir esta información, y ella respondió que era para felicitar a Pangal. Esta consulta la siguió con otra, y le preguntó si es que no cree que el derecho de contar su embarazo era de Melina.

“Es que yo no pensé en ella para nada. Solamente se forma este caos porque ella se victimizó”, contestó. Raquel insistió en que no le interesa cómo se haya sentido Melina Noto.