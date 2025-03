Tiktoker fulmina a Faloon Larraguibel y Pamela Díaz por molestar a Emilia Dides: “No les falta Dios, les falta psiquiatra”

A varios días de la polémica elección de la Reina del Festival de Viña del Mar que terminó con la coronación de Emilia Dides, continúa los dimes y diretes.

Esta vez la tiktoker identificada como @chinita.og apuntó contra Faloon Larraguibel, quien quedó en segundo lugar de la votación; también destrozó a Pamela Díaz por molestar a la reina de belleza con opiniones desde el programa “Hay que decirlo”.

En sus redes sociales, la joven incluso consideró “una idiotez” toda la pelea generada por una corona y por un anillo.

"De verdad, lo último que me importa es la farándula chilena, pero ¿han cachado la edad de estas minas que están molestando a la Emilia?”, se escucha en el video.

Así destacaba los 44 años de Díaz y los 36 de Faloon. “Lo malo no es tener 44 o 35, sino comportarte como si tuvieras 15, en segundo medio...“.

En el mensaje dejó en claro su poco interés por la farándula chilena que consideró “consumida por gente que tiene demasiado tiempo libre”.

“Pero qué idiotez más grande eso de ‘tú no eres la reina’, ‘dame el anillo’, ‘dame la corona’. ¿Repetiste segundo básico 30 veces? No les falta Dios, les falta psiquiatra”.

El clip suma 177 mil “likes” y unas 5 mil reacciones que en su mayoría apoyaron su opinión sobre las exchicas reality.

“Menos mal están funando a la pamela diaz, me cae como el hoyo por el mismo”, “La Pamela podría ser la mamá de la Emilia, que se ubique esa señora”, “Siempre he encontrado súper cínica a la Pamela no porque la gente la quiere tanto”.

“Con la Emilia todo bien”

Mientras que el programa de Canal 13 sumó más de 7 mil denuncias ante la CNTV, Faloon quiso calmar las aguas asegurando que sus críticas nunca fueron contra Emilia Dides por alzarse con la corona, si no por la organización.

También dio detalles de una conversación con la reina de belleza donde ambas aclararon la polémica y se expresaron buenos deseos, poniendo fin al escándalo. ““Hablamos con Emilia, está todo bien, ninguna de las dos tuvimos nada que ver, fue un enredo que se generó en torno a nosotras, así que súper bien“.