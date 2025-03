“Contando los días para conocerte”: Lele Pons espera su primer bebé junto a Guaynaa

Lele Pons acostumbra al público con sus videos irreverentes, muchos con caídas y saltos arriesgados, pero esta vez conmovió al mostrar su pancita y confirmar la espera de su primer bebé.

La influencer posó junto a su esposo, el cantante Guaynaa. Ambos se vieron abrazados, también el sosteniendo su barriga que muestra ya un embarazo avanzado.

“Bebé en camino... contando los días para conocerte. Te amamos, mamá y papá“, expresó la influencer venezolana radicada en la ciudad de Miami.

Para la mayoría de los seguidores se trató de un anuncio inesperado, ya que apenas meses atrás, Lele Pons se vio moviendo sus caderas y elogiando la soltería en el video oficial de su ahora amiga Shakira.

“Mi Lele está embarazada, no lo creo”, “En SOLTERA no se ve nada, qué pasa?“, ”No me lo puedo creer", “Wow. Muchas felicidades. Lluvia de bendiciones para ese bebé, Todos lo amamos aunque aún no lo conocemos”.

La historia de amor entre Lele y Guaynaa

Lele Pons y Guaynaa coincidieron en algunas fiestas, una de estas organizada por Becky G. El flechazo no fue inmediato pero una amistad especial surgió cuando se reencontraron para grabar el tema musical “Se te nota”.

Se comprometieron tras una romántica petición que hizo el cantante en pleno concierto y, oficializaron la relación un 5 de marzo de 2023 con una majestuosa en Miami donde acudieron personalidades de la farándula, incluyendo a la socialité Paris Hilton.

“Haces feliz a todos los que te conocen y tienes el corazón más dulce. ¡Soy tan afortunada de tener a alguien tan talentoso, divertido, encantador, apasionado y honesto como tú en mi vida! Eres mi mejor amigo y la persona con la que quiero tener hijos algún día", expresó la famosa a Guaynaa en una de las tantas dedicatorias románticas.