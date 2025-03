¡El público lo pidió! El emocionante momento del beso entre Tonka Tomicic y Daniel Fuenzalida en el escenario

Coyhaique vivió una fiesta durante el fin de semana con la edición de la Expo Patagonia. Uno de los momentos más esperados fue el regreso de Tonka Tomicic como animadora, acompañada de Daniel Fuenzalida.

PUBLICIDAD

La dupla funcionó. No solo divirtieron si no que complacieron al público que al verlos juntos comenzaron a corear la petición del tradicional beso.

Tonka tuvo una accidentada llegada a la Patagonia, luego de que sus maletas con el vestuario elegido para el evento no llegaron. Pero la presentadora no cundió en el pánico y con un look improvisado subió al escenario.

La primera noche de la Expo Patagonia lució un atuendo patagón de botas, sombrero y poncho, con el cual se llevó todos los elogios. Ya para la segunda noche optó con un vestido más clásico y elegante de tono azul oscuro que combinó con el traje formal de su compañero.

Fuenzalida ya elogiada a su compañera antes de subir al escenario. En conversación con Publimetro, el ex Huevo, destacaba el talento y profesionalismo. “Animar con Tonka va a ser algo espectacular”, pronosticaba el presentador.

Ya juntos en la Patagonia, la dupla se ganó los elogios y hasta las sugerencias para verlos juntos en pantalla. “Tonka regia como siempre, y Daniel guapísimo, linda dupla“, ”Excelente pareja, debieran animar un matinal“, comentaron en las redes sociales.

Tonka vuelve donde todo comenzó

Durante la Expo Patagonia, los ojos estuvieron sobre Tonka Tomicic, no solo por el regreso a la animación de festivales tras las polémicas por el Caso Relojes.

PUBLICIDAD

Además llamó la atención con su atuendo improvisado, con un poncho, sombrero y botas, con el que se ganó los elogios. La famosa se admitió agradecida además por el recibimiento en la Patagonia.

“Elegí el sur para volver a animar un festival porque hace algún tiempo, exactamente aquí fue donde comencé un viaje al final de la carretera austral, Villa O’Higgins, pero el término de una ruta es también el comienzo de la misma, todo depende del punto de vista“.