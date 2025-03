¿Por qué el público del concierto de Shakira cubre su ombligo?: El peculiar gesto ya es un éxito viral

Shakira ha vuelto a los escenarios con gran ímpetu tras todo lo que ha enfrentado en los últimos años y bueno, por algo su gira se llama Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Los seguidores, habituados a su potente voz y su energía inagotable, siguen asombrándose por la intensidad de sus actuaciones. No obstante, un gesto peculiar se ha vuelto viral entre los asistentes a sus conciertos: cubrirse el ombligo.

De acuerdo con ciertos fans, tapar el ombligo durante el espectáculo es una medida de resguardo energético. Aunque para algunos esta idea pueda parecer peculiar, la realidad es que este acto ha cobrado importancia en diferentes culturas y ha sido incorporado por numerosos espectadores en los shows de la cantante.

La teoría detrás del gesto

Algunos usuarios en las plataformas sociales han comenzado a compartir sus hipótesis acerca de este acto peculiar, relacionándolo con ciertas fuerzas que, según ellos, podrían ser absorbidas por el organismo. Según la creencia común, el ombligo es un punto crítico para la interacción energética con el entorno, por lo que cubrirlo durante el concierto podría prevenir la entrada de energías negativas. Esta costumbre no es novedosa y se ha vuelto popular en distintos contextos, especialmente entre quienes están interesados en la protección espiritual.

A pesar de que para algunas personas es simplemente una “mera superstición”, hay quienes sostienen que esta actividad posee “un poder real”.

“En los conciertos, es aconsejable cubrirse el ombligo para resguardarse de las vibras del ambiente”. “Cubrir el ombligo ayuda a proteger tu energía y a no absorber influencias negativas. Se sugiere emplear un algodón con alcohol o perfume mientras solicitas protección”, comentan usuarios en línea.

Conexión con otras tradiciones

Lo que resulta aún más atractivo de esta práctica es que guarda algunas semejanzas con las creencias de distintas culturas. En la cultura china, por ejemplo, se cree que el ombligo es un centro clave de conexión energética. Las deportistas chinas, por ejemplo, son famosas por cubrirse el ombligo mientras compiten (un detalle que generó considerable interés en los recientes Juegos Olímpicos de París), siguiendo la noción de que este acto ayuda a prevenir la entrada de energías negativas en el organismo.

En el contexto de la medicina china, el ombligo se reconoce como el “palacio del espíritu”. Protegerlo o cubrirlo se interpreta como una acción preventiva frente a las energías negativas.

Para una gran cantidad de estos fieles, el ombligo está vinculado con la energía esencial del organismo, que también se conoce como Qi, y es crucial impedir que esta energía se vea alterada para preservar el equilibrio.

¿Qué tan real es esta creencia?

Es fundamental señalar que el acto de tapar el ombligo carece de sustento científico y se considera más un gesto simbólico en la cultura popular. Sin embargo, para quienes confían en la protección energética, esta práctica puede representar un método significativo de percibir que están protegiendo su bienestar espiritual, a pesar de que no se pueda demostrar científicamente su eficacia.

En lo que respecta a la energía y la espiritualidad, numerosos individuos eligen incorporar rituales y creencias que les aporten “paz interior y seguridad”.

Sin duda, los espectáculos en vivo de Shakira, como el Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, son acontecimientos repletos de una energía inigualable. Las masas que acuden para presenciar a la artista en persona no sólo comparten un lugar físico, sino también una vivencia emocional en común. Con tantas personas congregadas, no es sorprendente que algunos seguidores se sientan expuestos.