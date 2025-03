Y la queso...: así es la vida en Chile del clavadista canadiense Bryden Hattie que se hizo popular en Santiago 2023

“Y la queso” fue la frase que usó -un poco erróneamente- el clavadista canadiense Bryden Hattie en un video durante los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, algo que se viralizó rápidamente y que lo lanzó totalmente a la fama entre los chilenos. Fue tanto el amor que el joven decidió volver y tras una visita para Fiestas Patrias, decidió quedarse.

Sí, porque de los Panamericanos pasó a hacer terremotos en las fondas del Parque O’Higgins, y ahora Bryden Hattie está tramitando su visa de trabajo para quedarse definitivamente.

El clavadista -que ya es todo un influencer en Chile- conversó con Publimetro de sus ganas de quedarse y de cómo ha sido su vida en el país, durante el lanzamiento de la nueva línea de Sedal Luminous, asegurando que “Chile es el único lugar donde voy y cuando posteo cosas la gente interactúa conmigo y siento esa conexion con la comunidad y compartimos cosas”.

Bryden Hattie se quiere quedar en Chile

Actualmente, el clavadista canadiense vive en un departamento en Santiago, y en ese contexto, aseguró que ya ha podido ir a algunos lugares como Viña del Mar. “Me ha encantado la playa. No he estado mucho tiempo allá, pero me gustaría ir a nadar. De Santiago, me encanta Providencia. Es muy lindo y amo ir al MUT. Fui en septiembre también y me ha encantado. Igual que el Cerro San Cristóbal, donde fui con mi mamá”, contó.

Bryden Hattie (Cedida)

De hecho, su madre vino de visita y hasta fue a las Torres del Paine y San Pedro de Atacama, por lo que el amor por Chile es real.

“Estoy esperando por mi visa de trabajo para quedarme más tiempo. Ahora mismo estoy con visa de turista y me quedo por tres meses”, agregó indicando que en abril se irá para volver después.

En tanto, sobre las dificultades que ha tenido en el país, Bryden señaló que sin duda uno de los problemas ha sido aprender español chileno porque “todos hablan muy rápido”.

“Hay gente que me dice que va a ayudarme, pero hablan muy rápido y yo les digo: cálmate, pareces Eminem, estoy aprendiendo. Es dificil y tiene mucho modismo, pero es entretenido porque en ingles yo hablo como loco, con mucho modismo también y aquí es lo mismo con el si po, ya po, weon, weona, cachai. Me encanta todo eso”, señaló riendo.

En tanto, sobre su vida deportiva, el ahora influencer apuntó que “me estoy tomando un descanso de mi rol de clavadista. Me voy a tomar un descanso por un tiempo porque estoy terminando la universidad. Estoy disfrutando el momento y cuando vuelva a Canadá tomaré una decisión si continuar o no con mi carrera de clavadista. Es muy demandante (...) Me gustaría practicar en Chile, pero necesito encontrar un lugar con una buena piscina para entrenar”, cerró diciendo Bryden Hattie.