El actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, fue uno de los protagonistas del primer episodio de la temporada 11 de La Divina Comida, donde compartió anécdotas personales, sus vivencias como profesor y mostró algunos de sus mayores “tesoros”.

PUBLICIDAD

Durante el programa, Vodanovic recibió a sus invitados en un departamento que no era suyo y explicó el por qué. “Este no es mi departamento, el mío era bastante más chiquitito y no me cabían los invitados, así que me conseguí, con un gran amigo, este bonito lugar que nos va a estar recibiendo”, confesó.

El alcalde compartió la mesa con la atleta Isidora Jiménez, el deportista olímpico Lucas Nervi y la Miss Universo Chile, Emilia Dides. Entre risas y conversaciones, Vodanovic aprovechó la instancia para mostrar algunos objetos personales que considera, en sus propias palabras, sus mayores tesoros.

Una de las colecciones que exhibió fue un conjunto de camisetas de fútbol que pertenecieron a Alexander Aravena, actual seleccionado chileno y jugador del club brasileño Gremio. “Esto es parte de una colección de camisetas de un exalumno muy querido que es Alexander Aravena”, contó el alcalde, explicando que lo conoció cuando era profesor en La Pincoya.

“Esta es la primera camiseta que me regaló cuando tenía 11 años y yo era su profesor”, relató emocionado. Además, mostró otras prendas del jugador, incluyendo una de la selección adulta y otra del Gremio de Porto Alegre. “Son más de 20 camisetas de él que tengo y las guardo con mucho cariño”, agregó.

Pero uno de los objetos más significativos que presentó fue un frasco lleno de mensajes que le regalaron sus estudiantes al despedirse de su labor docente. “Esta es una caja que me regalaron los estudiantes en mi último día de clases como profesor. Dice ‘Deseos en conserva’, que parece regalo de una expolola, pero no”, comentó con una sonrisa.

Alcalde Tomás Vodanovic mostró sus “mayores tesoros” en La Divina Comida

Durante la velada, Vodanovic también reflexionó sobre su experiencia dictando clases en La Pincoya y el impacto que tuvo en él estudiar en el Colegio Cumbres de Las Condes. “Me cargaba el concepto del turismo social”, afirmó, recordando cómo vivió en una casa abierta las 24 horas durante su época de profesor, lo que le permitió acercarse aún más a las realidades sociales que hoy marcan su gestión como alcalde.