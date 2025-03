Claudia Pérez se mostró feliz con su nueva pareja tras su ruptura con Rodrigo Muñoz

El mundo del espectáculo fue testigo de un sorpresivo quiebre en octubre de 2024, cuando la pareja de actores Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz anunciaron su separación después de 32 años juntos. La noticia sorprendió a sus seguidores, pero poco tiempo después, ambos confirmaron que se encontraban en nuevos caminos sentimentales, dejando atrás su relación.

PUBLICIDAD

En enero de 2025, Claudia Pérez dejó claro que el amor había llegado nuevamente a su vida. En una entrevista en el programa Todo va a estar bien, reveló cómo surgió este nuevo romance: “Me encontré con una persona, pero no la busqué, se dio no más. No lo vi venir para nada, no lo estaba buscando. Llegó y ha sido hermoso, pero no tuve esa necesidad de las citas a ciegas”, compartió la actriz, quien también destacó que él fue “la primera persona con la que salí, no salí con nadie más en 10 meses, no conocí a nadie, solo estaba con mis amigas”.

Este fin de semana, Claudia sorprendió a sus seguidores al compartir en sus redes sociales varias imágenes románticas junto a su nueva pareja, Carlos Valdivia. Fue el propio Valdivia quien compartió un primer registro en Instagram, en el que se les ve juntos tras bastidores de una obra en la que Claudia trabajó. “Con la primera actriz...”, escribió Carlos junto a la foto, y Claudia respondió con un sencillo “Lindo”.

No pasó mucho tiempo para que Claudia republicara la imagen, donde aparece junto a su pareja y con algunos stickers de corazones, dejando claro lo feliz que se siente con esta nueva etapa de su vida. La actriz no ha ocultado su emoción y parece disfrutar de este nuevo capítulo, confirmando que a veces el amor llega de forma inesperada.