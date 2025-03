Harrison Ford: “Como actor busco grandes historias”

‘1923’ estrenó la segunda temporada y Paramount+ irá emitiendo un capítulo nuevo cada fin de semana sobre la era de la familia Dutton anterior a la Gran Depresión. Al frente del elenco descubrimos a Harrison Ford y Helen Mirren, la pareja encabeza el reparto de ‘1923’ como Clara y Jacob Dutton, dos voluntades de hierro determinados a mantener el rancho Dutton bajo la posesión de la familia a como dé lugar.

Estas dos leyendas del cine, se unen de nuevo para la televisión después de haber trabajado juntos en la película de 1986 ‘La Costa de los Mosquitos’.

A medida que comienza la segunda temporada de la serie, Clara y Jacob se enfrentan a un invierno brutal tratando de sobrevivir en el rancho Dutton, mientras que su sobrino Spencer, interpretado por Brandon Sklenar, se embarca en un viaje desesperado de regreso para salvar a su familia. Mientras tanto, su esposa Alexandra, Julia Schlaepfer, lucha por reunirse con él al otro lado del Atlántico. Para descubrir los entresijos de ‘1923’ y los motivos de su regreso a la televisión, hablamos con su protagonista Harrison Ford.

P: Últimamente parece estar más involucrado en series de televisión que en el cine. ¿Es una nueva etapa en su carrera?

R: Yo trato de aprovechar mis oportunidades de trabajo. Como actor busco grandes historias, colaboradores interesantes, proyectos ambiciosos o cosas que antes no había hecho. La televisión es un vehículo que ha evolucionado en los últimos años y me apetecía hacer una serie como ‘1923’. No trabajé nada durante la pandemia y sentía hambre por trabajar. Amo mi profesión y no tengo ninguna gana de retirarme. Como actor no puedo resistirme ante un gran guión. No hay mucha diferencia entre hacer una serie de televisión y rodar una película. Lleva más tiempo desarrollar un personaje a lo largo de varios episodios, que una película de dos horas. Solíamos pensar que la televisión representaba tener menos ambición por parte de los actores, pero eso ya no ocurre.

P: ¿Cómo describiría 1923?

R: Es uno de los proyectos más ambiciosos en los que he trabajado en toda mi carrera. Estoy encantado con lo que hemos hecho hasta la fecha. Estoy acompañado por un gran elenco, empezando por Helen Mirren. Si hay algo que disfruto de esta serie es que tenemos la capacidad tecnológica de filmar como si fuera un largometraje. Es una maravilla ver la serie, estoy encantado con el proyecto.

P: ¿Disfruta más este personaje que, por ejemplo, Indiana Jones?

R: La verdad, paso más tiempo al aire libre que cuando rodaba ‘Indiana Jones’ o ‘La Guerra de las Galaxias’, en lugares reales y no en hangares oscuros y fríos. Hay un sentimiento de realidad, que en el minuto que entras al rodaje, te traslada al año 1923 y entiendes cómo era la vida de un verdadero ‘cowboy’.

P: Es un actor capaz de entregar interpretaciones crudas y auténticas ¿Qué le mantiene a ese nivel?

R: Quiero servir al personaje y que mi papel sirva a la historia. Quiero integrar mi interpretación dentro de la historia que estamos contando porque se necesitan mutuamente. Taylor Sheridan ha escrito un personaje denso y complicado, y eso es, al mismo tiempo, un honor y un reto para mi.

P: Esta serie pertenece a una franquicia, ¿ha tenido la oportunidad de ver ‘Yellowstone’ o ‘1883’?

R: He estado trabajando sin parar y no he tenido mucho tiempo de ver las otras series, pero creo que era más importante para mi ver ‘1883’, que es la predecesora a la nuestra, y esa la he visto. ‘Yellowstone’ es una gran serie, pero era más importante para mi ver ‘1883’ y entender cómo seguimos la línea de la historia.

P: ¿Por qué tomó la decisión de hacer esta serie?

R: Basé mi decisión en reuniones personales con Taylor, por aquel entonces no había todavía un guion. Uno de los grandes atractivos para mi fue la posibilidad de volver a trabajar con Helen de nuevo. Ella fue la primera a quien contrataron. Creo que lo que más me sorprendió de Taylor fue su talento para articular su ambición y su sinceridad.

P: Ha mencionado a Helen Mirren. Tengo curiosidad por saber cómo desarrolló su relación en pantalla con ella

R: Helen y yo somos amigos. Nos conocemos hace mucho, aunque no hayamos pasado tiempo juntos en los últimos 40 años. Ella interpretó a mi esposa en “La costa de los mosquitos’. Pero, por supuesto, conozco su carrera y la he visto trabajar a lo largo de estos años, y ocasionalmente hemos estado en contacto. Es una persona muy agradable y una actriz muy inteligente.

P: ¿Cuál diría que es el secreto para interpretar a tantos personajes icónicos? ¿Entra Jacob Dutton dentro de esa categoría?

R: Yo creo que sí. Estamos viendo el resultado de la serie y yo soy el primer sorprendido. El éxito siempre depende de otras personas. He tenido la suerte de trabajar con personas que son expertas en sus áreas. La variedad de directores con los que he tenido la oportunidad de colaborar ha sido extraordinaria. He sido muy, muy afortunado. Empecé en el mundo del cine cuando la industria cinematográfica estaba muy vinculada a la cultura y ejercíamos una gran influencia en ella. Algunos de los gigantes del cine contaron conmigo en sus películas, hablo de Coppola, Sydney Pollack, Peter Weir y muchos otros que marcaron una época en la que el cine florecía. Tengo la suerte de seguir disfrutando de mi trabajo, disfruto contando historias y Taylor Sheridan pertenece a ese grupo de artistas con talento.

P: ¿Qué puede adelantar de su personaje esta temporada?

R: Bueno, el personaje se encuentra en circunstancias muy difíciles, las presiones del rancho, que representa el futuro de su familia. Las presiones son intensas. Están en medio de una sequía. La depresión se acerca. El apoyo económico se está desmoronando. No es fácil conseguir préstamos para el ganado. Hay competencia por parte de los pastores de ovejas. Están las presiones sobre la tierra misma por parte de otras industrias y es un momento complicado. Muchas de esas complicaciones recaen sobre los hombros de Jacob Dutton, y su forma de enfrentar los problemas es original. Taylor me ha escrito una matriz del personaje que me sirve de guía y me permite expresarme como actor con libertad.

P: En cuanto a la creación del personaje de Jacob, ¿cuál es la parte más importante desde su perspectiva?

R: Hay muchos aspectos importantes en la creación de un personaje. Lo primero que se te ocurre cuando aceptas interpretar un personaje es la expresión física de sus características, el vestuario. Una vez que encuentro el vestuario, hay que encontrar el camino hacia el hombre. En la selección del vestuario me ayudaron personas con mucho talento. Por la forma en que está escrito este papel, empecé a ver que Taylor había creado una arquitectura y, una vez que reconocí la arquitectura, pude ver que la historia se construía sobre momentos clave en la vida del personaje. Cómo sé en qué dirección giraba la bisagra y hacia dónde íbamos, me di cuenta de que Taylor estaba haciendo gran parte del desarrollo del guion para mí. El trabajo habitual de un actor es tratar de expresarse a sí mismo a través de la historia y eso estaba perfectamente definido. Para ser honesto, podía ser real dentro esa circunstancia tanto como quisiera y la serie funcionaría. La interpretación no es tan importante... No es un contexto en el que la interpretación per se sea muy valiosa. Los vaqueros son decididos, severos y duros. Sabemos eso de los vaqueros. Pero Taylor me ha dado la oportunidad de expresarlo en contextos que no vemos muy a menudo, y está tan bien escrito que realmente el desafío es estar a la altura del personaje.

P: ¿Cómo se explora la formación de Estados Unidos y el Oeste a través de esta serie?

R: Creo que pone la mitología, el mito del vaquero y la historia estadounidense bajo la tensión de la verdad. Hay un cierto grado de distancia entre lo que representa Estados Unidos y cómo se comporta. Podemos ser ambiciosos en cuanto a la representación, pero vivimos en la realidad. Jacob Dutton tiene que tomar decisiones difíciles y las toma como un animal con la espalda contra la pared. Me parece muy interesante la perspectiva de Taylor.

P: En esta serie pasa mucho tiempo a caballo. ¿Disfruta con la exigencia física del personaje?

R: Es una realidad intensamente física la que estamos viendo en la serie, con las duras condiciones que Dutton enfrenta en Montana a principios del siglo XX. Nosotros pretendemos hacer lo que ellos hacen.

8

episodios tiene la segunda temporada de ‘1923’, con estrenos semanales.