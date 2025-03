Julio César Rodríguez bromeó con Tonka Tomicic tras inesperado beso con Daniel Fuenzalida: “¿La retaron?”

Un divertido momento se vivió durante el programa Primer Plano, cuando Julio César Rodríguez lanzó una coqueta broma a Tonka Tomicic, luego de que se revelara que la animadora se habría dado un beso con Daniel Fuenzalida en el contexto del evento.

PUBLICIDAD

La conductora se encuentra en Coyhaique liderando la animación de la Expo Patagonia 2025 junto a Fuenzalida. Durante un contacto en vivo con el programa de CHV, Tomicic apareció acompañada de su amigo Ricardo Cantín para hablar del evento y sus proyectos personales.

Fue en esta conversación donde Cantín “filtró” que Tonka y Daniel se habían dado un beso durante la animación. “Fue muy largo”, comentó Cantín, provocando la inmediata reacción de Tomicic.

“¿Por qué eres carbonero?”, le respondió la modelo en tono de broma.

En ese momento, Rodríguez aprovechó para sumarse a la dinámica y lanzó una curiosa pregunta: “¿La retaron por ese beso, Tonka?”. Sin perder el humor, la comunicadora replicó: “No, yo soy una mujer libre... absolutamente libre”.

El conductor de Primer Plano no se quedó ahí y continuó la broma, coqueteando abiertamente con Tomicic. “Yo también (soy libre), Tonka, por si acaso... por si viene otra animación”, comentó entre risas.

Cabe destacar que Ricardo Cantín había asegurado meses atrás que Tonka estaba en una relación, pero en esta ocasión la diseñadora negó tajantemente tener pareja, esto, luego de dar a conocer su separación de Parived en medio del polémico “Caso Relojes”.

PUBLICIDAD

Además, la animadora aclaró los rumores que sembró su amigo.

“Han habido intentos fallidos, pero ¿qué puede hacer uno?. Me vine acá recomendada. Todos me dicen, anda a la Patagonia y vuelve con un patagón, pero no me has presentado ni un patagón", le dijo a Cantín.

En esa misma línea aseguró que: “A mi no me invitan a salir”.

Incluso, en tono irónico, pidió al equipo de CHV que la dejaran “carretear tranquila” para poder conocer gente, ya que —según ella— la perseguían demasiado.