“Mi pequeña bastardita me voy a dar un festín”: Sergio Rojas se va contra Pamela Día por audios amenazantes

La polémica en la farándula no da respiro. El nuevo altercado es protagonizado por Pamela Díaz y el periodista Sergio Rojas quien insistió en las supuestas amenazas por parte de “La Fiera”.

Tal como prometió en sus historias de Instagram, Rojas dedicó buena parte del programa “Que te lo dijo” de este lunes 10 de marzo a contar su verdad sobre los mensajes recibidos por la conductora de Canal 13.

Después de haberme pedido que no mostrara los audios en redes sociales me desafiaste particularmente en el Instagram de Zona Latina y dijiste ´si los tiene que los muestre´. Hoy día, mi pequeña bastardita me voy a dar un festín o más bien tú, te vas a dar un festín y ten cuidado que te puedes atragantar con tus propios dichos".

Sergio Rojas versus Pamela Díaz. Instagram

Durante el fin de semana, Rojas apuntó contra la panelista de “Te lo digo”, prometiendo hacer públicos los mensajes recibidos.

“En vista y considerando que ella da una autorización pública y que esto es imperativo para resguarda mi honra, mi decencia y mi pulcritud, le quiero decir que los audios ya fueron enviados al Whastapp de Que te lo digo y están en manos de dirección”.

“La Fiera” al paredón

En redes sociales apoyaron la decisión de Sergio Rojas de revelar los polémicos mensajes que la Fiera desmintió con insistencia.

“jajaja que muestra el audio please”, dijo con risa al ser consultada sobre el escándalo, luego en Instagram volvió a desafiar a Rojas. “Por qué mientes, compruébalo”.

Para sumar más picante a la polémica, Rojas siguió leyendo los mensajes detractores contra Pamela Rojas que dejaron los seguidores en redes sociales.

“La Pamela Díaz siempre ha sido una mujer envidiosa, lo que le hizo a la Alejandra Álvarez fue impresentable”, "No se atrevió a pegarme afuera del tiramisú en el golf la Barrientos y se va atrever hacer algo a ti“, ”No entiendo como canal 13 tiene a esa ordinaria de conductora“.