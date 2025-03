Rodrigo Sepúlveda tras enroque fallido en Mega admitió que sí presentó renuncia: “No fue aceptada”

El terremoto que se desató en Mega tras los anuncios de cambios con los presentadores Rodrigo Sepúlveda en el noticiero, y José Antonio Neme en el matinal “Mucho Gusto” sigue dando de qué hablar.

Este lunes 10 de marzo, el popular “Sepu” reapareció en el noticiero y aunque su mensaje trató de calmar las aguas, poco después dio volvió a ser consultado por el fallido cambio que el canal decidió suspender hasta nuevo aviso.

Rodrigo Sepúlveda. Fuente: Captura de pantalla Mega.

El rostro de “Meganoticias” así entonces reculó sobre su versión y esta vez admitió su renuncia al canal aunque la directiva decidió no aceptarla, según dijo en “Hay que decirlo”.

“Yo jamás pedí un matinal”, contestó el popular Sepu sobre los cambios que se anunciaron de manera repentina en el canal y que luego fuero suspendidos, citó Canal 13.

Rodrigo Sepúlveda tiene claro su camino, no así el futuro en Mega. Las cosas que quiero hacer son propias, muy personales, respecto a qué programas me gustarían hacer a mí , eso para mí también es clave, saber hacia dónde me quiere llevar el canal", comentó además negando dañar su imagen por “hacer o no un programa”.

¿Tuvo que ver con las pifias?

Rodrigo Sepúlveda fue consultado en “Hay que decirlo” por la decisión de suspender cambios anunciados por Mega, esto sumado a las escandalosas pifias que recibió en pleno Festival Viña del Mar.

“Si alguien llega a tomar una decisión por una manifestación basada en la democracia donde toda la gene tiene la libertad para aplaudir como para silbar, me parecería que sería, no acá si no en cualquier cosa, un error”.

Sepu aseguró “siempre estar dispuesto, al igual que todos, nadie es monedita de oro, y yo siempre estoy jugando al límite con mis opiniones respecto a lo que pasa en el país”.

En las redes sociales, los seguidores reiteraron el apoyo a Sepúlveda. “No haga caso a la minoría. Tiene mucha gente que lo quiere Rodrigo”, “Canal 13 una oferta para el Sepu por favor! Y de pasadito a J.M. Astorga”, opinaron.