“Una exsuegra despechada”: Daniella Campos disparó como ametralladora contra Raquel Argandoña por exclusiva entrevista

("Zona de Estrellas" y "Only Fama")

En medio del escándalo que ha ocasionado en la prensa rosa la filtración del embarazo de Melina Noto junto a Pangal Andrade por parte de Raquel Argandoña, la misma presentadora de TV de 67 años fue invitada a Only Fama para dar una entrevista exclusiva.

Pero luego de esa conversación, durante esta jornada, en “Zona De Estrellas”, de Zona Latina, Daniella Campos se tomó unos minutos para dar su opinión respecto a este diálogo que dice le dio tristeza.

“Yo les voy a decir algo... me guardé toda una semana esta cuestión. Lo primero, es que Raquel Argandoña nunca le ha dicho ‘Pangui’ a Pangal; la que le dice ‘Pangui’ es Melina Noto”, introdujo Campos.

Luego, argumentó que “viene Raquel Argandoña, se sienta en un panel, que además cobra plata, pero cobra plata cuando no hay ninguna persona que le vaya a hacer una sola pregunta que valga la pena, porque qué pobre panel (el de) Only Fama: me dio tristeza la entrevista a Raquel Argandoña. Fran, una pregunta, y Paula Escobar, otra pregunta, y sería todo; el resto fue a hacerle un queque a Raquel Argandoña, y así cualquiera se va a sentar por ese monto de plata”.

Sumado a lo anterior, enumerando lo que para ella fue la entrevista comentó que “le dijo ‘Pangui’ porque está molestando a Melina Noto, la ninguneó, además. Tengo la impresión, de esto no estoy segura, pero tengo la impresión que esto fue una tapada a Raquelita Calderón, quien habría sido la verdadera persona que le habría contado a Raquel Argandoña, porque por algo la defiende entrando en esa entrevista”.

“Y conociendo a Raquel Argandoña, todo lo que dijo y cómo lo dijo, fue para molestar a Melina Noto, a hacerle daño a la relación con Pangal y a defender la suegra despechada... Porque eso es lo que fue: una exsuegra despechada”, cerró así esa intervención Daniella.