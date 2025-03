“Ya tuvimos esa conversación”: Andrea Arístegui y la petición de sus hijas ante su nuevo desafío laboral

Hace una semana, la periodista Andrea Arístegui debutó en el matinal “Contigo en la mañana” de CHV y pasó de leer noticias en Mega, a ser parte de ellas en su nuevo rol como animadora de un amplio abanico de temas.

Eso le significó una buena conversación con su marido y dos hijas, para familiarizarlos con la mayor exposición que eventualmente podrían tener en la actualidad, puesto que ahora tanto ella como sus seres queridos podrían ser los protagonistas de la noticia.

“Ya tuvimos esa conversación. Y ahí también, Gonzalo (Montaner), mi marido ha sido super importante”, contó al medio LUN, revelando que establecieron los límites de hasta dónde estaban dispuestos a darse a conocer al público.

“Por ejemplo, te voy a poner un caso súper puntual. Yo partí oficialmente el lunes 3 de marzo, pero el viernes 28 tuve una primera bienvenida. Llegué al final del programa y en ese espacio le pidieron a Gonzalo que me grabara un mensajito. También les preguntaron a mis niñas y ellas dijeron que no en esta ocasión. Pero ellas están súper abiertas a salir, hablar y mostrarse un poco más. Entienden que es parte de, pero no les gusta la sobreexposición y en eso soy súper respetuosa. Lo único que siempre me han pedido es que les pida permiso para las fotos que van a mostrar o que yo voy a subir (a redes sociales)“, aclaró.

“Poco me ven”

Eso sí, confesó que a pesar de todo el apoyo y amor que le entregan, no son sus fieles espectadoras. Pero, solo por un tema de horario y costumbres generacionales.

“Poco me ven porque la mayor está trabajando y la más chica va al colegio. En general, no tienen el hábito tan adquirido de ver televisión, pero sí se enteran igual de las cosas que pasan. De hecho, la Sofi siempre me comenta, y sus compañeros de colegio le dicen, en buena onda, la tía Andrea hizo tal cosa y muchos me felicitaron cuando me vine a CHV. Es divertido que quizás este no sea un trabajo que ven directamente, pero igual se enteran de lo que pasa. En todo caso, a las dos les gustó mucho la bienvenida que me dieron en el matinal. A ellas les interesa que yo esté bien. Compartimos (como familia) el buen momento y la felicidad que estoy viviendo en el inicio de este nuevo proyecto”, relató.