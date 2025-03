“Yo me fui al cielo... Mi mamá me devolvía”: Maly Jorquiera recordó momento que vivió durante su parto

En medio de un tremendo comienzo de marzo para los programas matutinos de Televisión Nacional de Chile (TVN) –promediando 4,3 puntos de rating entre los dos espacios hasta las 13:00–, una de las invitadas al panel de la nueva apuesta televisiva, “El Medio Día”, fue la comediante Maly Jorquiera.

Bajo este contexto, en un bloque acompañado por la guía espiritual y tarotista, Latife Soto, la exintegrante de “El Club De La Comedia”, Maly, recordó un sorprendente hecho que vivió durante su parto, cuando estaban hablando de los sueños y los mensajes de los difuntos.

En una primera instancia, la también actriz, afirmó que “cuando yo tuve al Lucas, me fui en una hemorragia y me morí“.

Luego, detalló que “yo me fui al cielo, con mi mamá, y me dolía tanto cada vez que me revivían, que en verdad prefería estar muerta”.

“Yo llegaba al cielo y mi mamá me devolvía. ‘No me vengas a huevear para acá’, me decía”, siguió Jorquiera.

Frente a esto, el conductor del programa, Daniel Fuenzalida, interrumpió a Maly para consultarle si “la sentías, la veías físicamente”. La comediante sostuvo que “la veía, la sentía calentita”, sostuvo, y luego bromeó con que su mamá le decía: “‘Vuelve, estoy descansando en paz’. Pero me devolvió“.

Luego de esta experiencia relatada por la profesional de 43 años, Latife dijo que “es así. Cuando no es tu minuto, los muertos te devuelven. Pero cuando muere la gente, es una sensación agradable, y volver, es doloroso".