“Entiendo que no quiera volver”: Neme empatizó con Juan Manuel Astorga tras negativa para regresar a Meganoticias

El periodista José Antonio Neme -quien regresó este martes a Mucho Gusto tras su fallido traslado a Meganoticias Prime- se refirió a la negativa de Juan Manuel Astorga de volver a leer noticias, lugar desde donde fue despedido.

Respecto a su rechazo, empatizó absolutamente con su decisión, señalando que “no merecía ese trato”.

“Yo entiendo que no quiera volver. Responde a cómo están las cosas hoy. Puede sentir que no están las condiciones. No merecía ese trato”, contó al medio LUN.

Además, recordó la conversación que tuvieron en la gala del Festival de Viña del Mar 2025, cuando lo presentó en la alfombra roja.

“Hablamos en la Gala y no estaba bien. Lo entiendo, a mí también me echaron, también lo viví, pero espero que vuelva, la gente merece a Juan Manuel”, destacó.

Finalmente, coincidió en que todos fueron damnificados, del fallido enroque de rostros, donde Rodrigo Sepúlveda estaba contemplado para conducir Mucho Gusto junto a Karen Doggenweiler.

“(Ellos) sufrieron una exposición innecesaria. Tristemente, terminaste golpeando a los principales activos”, criticó a los directivos del canal.

Supuestas condiciones de Astorga

En la edición de “Hay que decirlo”, los panelistas dieron por hecho su regreso al noticiero esta semana, luego de que la directiva de Mega sostuvo una reunión clave con el presentador.

“...ayer lo llaman y en el fondo lo que le están diciendo a él es queremos que vuelvas, que efectivamente para nosotros entendemos hoy día fue un error absoluto el haber sacado que entendemos el valor que tienes como comunicador”, desclasificó Andrés Canalief.

En esta reunión clave sostenida con el dueño de Mega, Carlos Heller, Astorga habrían puesto una serie de condiciones para su regreso, en gloria y majestad.

Estas peticiones tendrían relación con aumento de sueldo y otras regalías.

“Quiere más...más sueldo, más comodidades pero además que salgan las personas responsables de esta crisis que tomaron la decisión y la gestión que ja llevado a Mega a estar en esta tuerto; e directo de prensa el director de nuevos negocios que fue el director general del Festival de viña del Mar y el director ejecutivo, Javier Villanueva, quien ya no formaría parte del equipo”, agregó Caniulef.