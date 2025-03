Fran Maira se sincera sobre su romance con Austin Palao: “La primera relación donde di el 100%”

Dicen que “donde hubo fuego, cenizas quedan”, pero para Fran Maira la relación con el cantante y modelo peruano Austin Palao ya es cosa del pasado.

La rubia abrió las puertas de su casa al programa “Plan Perfecto”, donde se sinceró sobre su actual situación sentimental, aunque recordó a uno de sus grandes amores.

“Fue mi primera relación pública, entonces por ese lado fue heavy porque nunca había experimentado lo que se sentía como estar con una persona que también fuera conocida , fue heavy adaptarme a eso”.

Fran, ya un poco más en confianza, admitió sus sentimientos por el ex “Ganar o Servir”. “Creo que fue la única relación en la que realmente puesta 100% , me enamoré, cachay”.

La relación con Austin Palao dio sus primeras señales en el reality Tierra Brava y ya fuera de los reflectores ambos se dieron la oportunidad de conocerse sin la presión de las cámaras 24/7.

El modelo la presentó en la TV peruana donde admitió además su flechazo, aunque no se libraron de las críticas, tampoco de quienes apostaron a la ruptura más temprano que nunca.

“Ahora mi corazón está bien, me siento muy bien conmigo misma, enfocada en mi 100%, la decisión que tomé fue por lo mismo, creo que la distancia también hizo lo suyo”.

En redes sociales no faltaron los detractores de la rubia y su exgalán. “Lo mismo dijo de otro ex creo que el JP y se supo que lo engañaba con Rai“, ”Muy ordinaria por eso el Palao se aburrió de ella , se venía venir esa relación no tenía futuro“.

El sueño de Fran Maira

Fran Maira abrió las puertas de su casa donde no solo mostró las prendas más valiosas de su clóset: una Louis Vuitton personalizada, además de botas de variados diseños y su armario completo y brillante para los shows.

También habló de su sueño insistente: poder consolidar mi carrera como cantante en Chile. “No hay nadie que haga lo que yo hago, nadie bailando como yo, vistiéndose como yo, el mensaje es potente y es real”.