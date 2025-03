José Antonio Neme reconoce en pantalla error de Mega por su fallida salida de Mucho Gusto: “No olvidarnos nunca de la ‘cagada’ que nos mandamos”

José Antonio Neme reconoció este martes, en el final de la edición diaria de “Mucho Gusto”, que Mega cometió un grave error al no escuchar a la audiencia del canal respecto de los fallidos cambios de programas que quisieron realizar con el propio periodista, Rodrigo Sepúlveda y Juan Manuel Astorga.

Con su habitual ironía, el comunicador explicó los motivos de porqué regresó al programa matinal con una prominente calvicie, que fue como consecuencia de una cirugía capilar que se realizó el pasado viernes -el día en que se despidió del programa en pantalla- para injertarse cabello en la zona alta de su cabeza.

La explicación de José Antonio Neme

“Ha comenzado una nueva era en este programa. Yo me tomé un recreo de la televisión, me tomé un tiempo, sí, pensé las cosas mejor. Se me llegó a caer el pelo, mírenme. Me puse pelo”, contó, al paso que explicó porqué evitó entrar de lleno el pasado viernes en la polémica que desataron los fallidos enroques de programas entre Sepúlveda y él, además de las desvinculación de Astorga de Meganoticias Central.

“Yo tenía mi día porque necesitaba hacerme esto, y me habían quedado días de Viña. Entonces, yo pedí mis días y me retiré de este programa. Me despedí, tal como me pidieron que me despidiera, y me hicieron un regalo que quiero mostrar ahora. Este regalo (cuadro de un collage de sus apariciones en el programa) tú lo vas a poner ahí, entre la radio Kioto y las tijeras de Viñuela, porque nos tenemos que acordar que en este canal nos mandamos cagazos”, lanzó con una sonrisa que denotaba su satisfacción por el lapsus de su canal.

“Este cuadro lo vamos a poner ahí para no olvidarnos nunca de la cagada que nos mandamos, eso es lo primero”, insistió Neme, quien agregó que “lo segundo que quiero decir es que yo creo, y esto lo quiero decir en serio, y es una opinión personal, creo que pasamos a llevar su confianza (la del público)”.

“Más allá de los problemas internos que nosotros podamos tener, porque hasta en las mejores familias pasa, yo creo que traspasamos por un error la confianza de usted. Usted nos sintoniza todos los días, y lo digo no sólo por mi lugar en este programa, lo digo también por Rodrigo y por Juan Manuel. Por lo tanto, ahora debemos ponernos a trabajar duro para salir adelante”, puntualizó.

“Quiero aprovechar de renovar mi compromiso con este programa, y con el equipo porque no he tenido la oportunidad de conversar con ellos, entonces estoy muy contento de volver a trabajar con ustedes después de este (...) estoy feliz de estar acá, estoy feliz de estar con mi Karen querida”, prosiguió el periodista, quien sobre el final aportó con una potente reflexión respecto de la importancia de la audiencia para los canales.

“Nunca hay que no escuchar a la gente. En todas las dimensiones, las decisiones de la televisión se tiene que tomar siempre escuchando a las personas. Tanto adentro del canal, y esto va para todos los canales, no para nadie en particular. Ahora este matinal tiene dos grandes conductores que están dispuestos a dejar todo en la cancha”, finalizó.