“Pensaba que esa posibilidad no la iba a tener nunca”: José Miguel Viñuela comparte sentidas palabras tras conducción en ‘El Fenómeno’

En la previa al Festival de Viña del Mar 2025 y hasta que terminó el certamen musical, Canal 13 emitió su apuesta televisiva del verano, un programa juvenil y liderado por José Miguel Viñuela: “El Fenómeno”.

Este espacio, que se llevó a cabo en Reñaca desde el lunes 17 de febrero hasta el domingo 2 de marzo, tuvo una buena recepción de los televidentes y también de las redes sociales.

Siguiendo la misma línea, en horas de esta tarde, el conductor del programa, Viñuela, quiso dedicar unas palabras respecto al éxito que tuvo “El Fenómeno”.

“¿Qué tal, queridos y queridas? Hoy día en esta tarde muy especial, día 11 de marzo, me bajó la cosa reflexiva, así que quería aprovechar de agradecerles, nuevamente, a cada uno de ustedes, a los que nos dieron la oportunidad en el verano, a los que me preguntan qué pasa con ‘El Fenómeno’”, así partió José Miguel.

“Aprovecho de aclararles que ‘El Fenómeno’ es un programa que se planificó para que fueran trece capítulos en el verano, como una fiesta del verano”, agregó.

“Ahora, si el día de mañana, Canal 13 ve que es viable hacerlo con el tiempo, en algún minuto, bueno, eso ya es una decisión de canal, pero nosotros cumplimos: yo quedé en lo particular muy contento por la oportunidad de haber podido reivindicarme en una pantalla como la de Canal 13, canal en que debuté a los 7 años...”, continuó el exrostro de Mega.

“Así que muy feliz. De verdad que pensaba que esa posibilidad no la iba a tener nunca... gracias a Dios la tuve y quiero agradecerles a ustedes que me dieron esa posibilidad”, siguió el animador.

Luego, comentó sobre los cambios en su persona durante el último tiempo: “Pero también, como les había contado, yo he cambiado mucho en los últimos años. Probablemente, los golpes –los buenos y malos momentos– me han hecho ir madurando, cambiando y darme cuenta que la televisión, si bien es parte de lo que uno ha hecho casi toda su vida, hoy día no se va la vida en eso: parte de esta resiliencia ha sido aprender a levantarse desde distintas áreas y así he aprendido a realizar otros oficios además del televisivo”, expresó.

“No sé si les ha pasado, pero hay días en que uno anda mucho más sensible que otros: hoy es uno de esos días y quería compartir esta sensibilidad con ustedes”, cerró Viñuela.