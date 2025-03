“Pueden quedar secuelas”: Alberto Precht sufre parálisis facial a consecuencia de haberse operado de un tumor en la glándula parótida

Alberto Precht sinceró este martes que a pesar de quedar con una parálisis facial tras operarse de un tumor en la glándula parótida, mantiene la confianza de recuperar la movilidad del lado izquierdo de su rostro gracias al tratamiento kinesiológico que realiza hace algunos días.

Y si bien agrega en conversación con un medio de circulación nacional que podría quedar con “algunas secuelas” en una zona de su cara, aseveró que “hay personas que lo están pasando realmente mal, con enfermedades complicadas”.

La parálisis facial de Precht

“Había que operarlo sí o sí, pero el médico me dijo: ‘Alberto, te quiero advertir que este tipo de operación puede producir parálisis en distintos grados’. Son todas tratables, excepto que en la operación se cortara el nervio facial (que controla los músculos de la cara)”, indicó el actual panelista del matinal de TVN.

“El tumor estaba bien escondido y medía un centímetro. Salí bien de la operación, excepto que sentía el labio dormido, que es algo bien normal. Paulatinamente fue pasando la anestesia, los médicos vieron que lo que sentía dormido era una parálisis facial aguda en el lado izquierdo”, agregó en lun.com.

Pese a este efecto secundario de su cirugía, Precht enfatiza que “el nervio facial está perfecto, no se cortó. Lo que pasa es que, producto del tumor, tenía el nervio facial muy comprimido debido a la inflamación glandular. Eso me dejó con parálisis. Por ejemplo, no puedo levantar la ceja, no puedo cerrar el ojo izquierdo y tengo el labio un poco caído”.

“En el mejor de los casos es reversible, para eso estoy con kinesioterapia tres veces a la semana, me autorizaron a usar cámara hiperbárica. En la casa y después de las clases en la universidad hago ejercicios para relajar la zona. Me ve un cirujano plástico y dice que puede tomar seis meses desinflamar la zona. Se supone que va cediendo, pero pueden quedar algunas secuelas, y si queda así, así nomás”, explicó el abogado.

Nunca he estado por mi belleza. En la televisión lo estético es importante, pero no lo fundamental — Alberto Precht

“La cara le tengo más centrada. Todo es súper lento y hay que tener paciencia. Trato de no mirarme al espejo al despertarme y pensar que mejoré, trato de pensar, más bien, en que esto es un desafío día a día. De todas maneras, ya no doy los besos tan cuneteados, mi esposa se dio cuenta y yo también”, puntualiza el profesional jurídico.

“Yo iba como avión, conduciendo el matinal, y de repente está todo bien y ocurre esto, pero pienso que pudo haber sido peor. Hay personas que lo están pasando realmente mal, con enfermedades complicadas y lo mío fue un tumor benigno, que se sacó y ahora sólo queda hacer la kinesioterapia”, dice.

“En el canal todos han sido muy cariñosos y preocupados. Nunca he estado por mi belleza. En la televisión lo estético es importante, pero no lo fundamental. En mi caso, es una parálisis fácil que va a durar un tiempo, no es algo que vaya a alterar mi función”, finaliza.