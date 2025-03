Sergio Rojas encontró otro audio de Pamela Díaz: “Ayer me ofreció PLR, hoy me ofrece descuartizamiento”

La guerra está declarada entre dos de la farándula. Sergio Rojas reveló los polémicos audios donde Pamela Diaz prometió darle “una patada en la raja” entre otros reclamos donde además lo llamaba “maldito bastardo”. Pero el panelista de “Que te lo digo” va por más.

Luego de hacer públicos los mensajes escandalosos argumentando la autorización explícita que dio la Fiera en las redes sociales, el periodista dijo haber encontrado otro audio,

“Encontré otro audio de la Pamela Díaz... si ayer me ofreció PLR, hoy me ofrece descuartizamiento”, dijo el periodista, quien habría ya entregado el archivo a la producción de Zona Latina.

Pamela Díaz abordó la polémica entre Raquel Argandoña y Melina Noto. Youtube

En el programa de este lunes 10 de marzo, Rojas avisó revelaría los audios escandalosos de la conductora, y así lo hizo. Uno tras otro, fue escuchando los mensajes donde además Pamela lo tildaba de “Maldito bastardito”.

“Primero habla de Marcelo Salas, porque yo dije aquí públicamente y lo mantengo que yo vi conversaciones o vi cuando Marcelo le habló a Pamela Díaz... ella confiesa que Marcelo la buscaba constantemente y que era el gran amor de su vid. Comenten un error al contarlo justamente al frente mío”, dijo Rojas.

Ante las dudas sobre la veracidad del audio y la posibilidad de tratarse de Inteligencia Artificial, el panelista aseveró. “Pamela podrá tener todo artificial, la delantera, el trasero, el ombligo y parte del rostro, pero esto yo creo que no tiene nada de artificial”.

“Si me ataca me defenderé”

Mientras Pamela Díaz sigue evadiendo la polémica sin mencionar las versiones de Sergio Rojas, el panelista de “Que te lo digo” devolvió la estocada, con una clara advertencia a la Fiera.

“La diferencia es que la patada que yo le voy a dar de vuelta no se la saca ni el Papa Pío X...si usted me ataca de esa manera no espere que yo me quede así porque si me quiere dar una parada en el traste o es que quiero que me quede el zapato le doy a dar un mechoneo de aquellos, si queremos igualdad, tiene que ser para todas las partes”.