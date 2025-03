“Soy como un mono con navaja” y “Maldito bastardo”: Sergio Rojas promete mechoneos tras revelar los audios más polémicos de Pamela Díaz

Crece la tensión luego de que Pamela Díaz desmintió a Sergio Rojas quien la señalaba por amenazarlo con “patadas en la raja que Julio César (Rodriguez) no le dio”. Tal como prometió el panelista de “Que te lo digo”, la echó al agua y filtró los mensajes que hasta ahora y por su petición, eran resguardados.

“Yo no lo había querido mostrar pero Pamela me autorizó el fin de semana Esto yo lo tenía guardada, ella lo que me te voy a decir a continuación no lo puedes decir, esto se enmarca en el terreno de lo privado”

Para resguardarse de posibles acciones judiciales, el panelista entonces reiteró que Pamela Díaz dio la autorización de mostrar estos audios de manera pública y volvió a mostrar el mensaje que dejó La Fiera en el Instagram de Zona Latina.

Sergio Rojas revela audios amenazantes de Pamela Díaz en "Que lo digo". Youtube

Uno a uno fue publicando los audios en Whastapp donde entre otros puntos La Fiera negaba romance con Marcelo Sala. “Tengo que decirte todo como corresponde si no soy como un mono con navaja, si quieres hablar conmigo, no hay problema, háblame aquí, maldito bastardito”.

Tras revelar los mensajes de La Fiera, Rojas expresó molestia y devolvió la amenaza.

“La diferencia es que la patada que yo le voy a dar de vuelta no se la saca ni el Papa Pío X...si usted me ataca de esa manera no espere que yo me quede así porque si me quiere dar una parada en el traste o es que quiero que me quede el zapato le doy a dar un mechoneo de aquellos, si queremos igualdad, tiene que ser para todas las partes”.

Rojas siguió lanzando dardos contra Pamela Díaz, asegurando que “si ella lo ataca, él se defenderá”. “Y no me pondrá a arañarla pero por lo menos me voy a quedar con la mitad de las extensiones, te la dejo ahí, si quieres jugar, atreverte o probar, cuando quieras , usted me dice y nos encontramos en algún lado de Santiago”.