“Y no lo va a arreglar el tata...”: Julio César Rodríguez perdió la paciencia y se lanzó contra pinochetistas

Julio César Rodríguez hizo una fuerte crítica tras el impactante accidente ocurrido en la Región de Coquimbo, donde seis personas perdieron la vida en un choque que involucró a cuatro buses interurbanos.

En ‘Contigo en la Mañana’, el conductor se refirió a las precariedades que enfrentan los conductores de buses, tras escuchar el testimonio de un chofer que se contactó con el matinal para relatar las problemáticas que enfrentan a diario.

Este conductor destacó sueldos impagos y la falta de camas y baños como algunos de los obstáculos que deben superar por la necesidad de trabajo. Ante esta dura realidad, Julio César no se quedó callado y expresó su preocupación.

Reflexiones sobre la educación y la crisis social

En su intervención, Rodríguez lamentó que “vivimos en un país en donde es más importante la matemática y no hay educación emocional, no hay educación ética, no hay nada”.

“Las que realmente tienen valor y engrandecen las comunidades y los países, no tienen valor”, añadió.

Además, el periodista enfatizó que la crisis social se manifiesta de diversas maneras. “Nos pillamos con un país donde se cambian las guaguas en los hospitales, se construye un puente chueco, te operan la cadera al revés, donde los médicos son mercachifles”, comentó, refiriéndose a la calidad de los servicios públicos.

Rodríguez continuó su análisis señalando que “tenemos médicos extranjeros. Hay mucha gente que no trabaja por vocación”, lo que, a su juicio, es un reflejo de una sociedad en crisis.

“Por eso estamos en un país en crisis, porque la delincuencia, los portonazos y los niños con una pistola son consecuencia de esto”, afirmó.

En un momento de su intervención, Rodríguez hizo un llamado a la responsabilidad colectiva. “Y no lo va a arreglar el tata, como andan poniendo en Twitter”, subrayó, refiriéndose a los intentos de algunos sectores de atribuir la solución de los problemas actuales a figuras del pasado, como Augusto Pinochet.

“Lo arreglamos todos y de una manera distinta, metiéndole ética, filosofía y civilidad a los niños, diciéndole las cosas importantes, que debe respetar a las niñas”, sentenció.