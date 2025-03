Alberto Precht regresó al “Buenos días a todos” luego realizarse cirugía que lo dejó con parálisis facial: “Son cosas que pasan en la vida”

Agradeciendo el apoyo recibido por el público en redes sociales, su entorno más cercano y especialistas médicos que lo atendieron, el abogado Alberto Precht regresó hoy a su rol de panelista del matinal “Buenos días a todos” luego de unos días alejado del programa de TVN debido a una cirugía por un tumor que le dejó una parálisis facial en la parte izquierda de su rostro.

Su aparición se dio pasadas las 10:40 horas, cuando en el estudio del canal público fue recibido con un fuerte apretón de Eduardo Fuentes, y los aplausos de Monserrat Álvarez, los conductores del matinal

El regreso de Precht a TVN

“Yo estoy muy bien. Estoy de alta completamente, feliz de estar acá de vuelta”, declaró el abogado, no sin antes sorprender a sus colegas con una broma por su actual situación.

“Tenía un miedo, eso sí. Que me bajaran el sueldo porque ahora soy medio rostro. Afortunadamente no pasó eso, el canal se ha portado muy bien, llegamos a acuerdo. No, bromas aparte, muy feliz, muy agradecido de toda la gente”, puntualizó Precht, quien reconoció que luego de haber retomado sus actividades profesionales habituales, solamente le restaba hacer su aparición ante las cámaras.

“Agradecido de Dios, del equipo médico que me está viendo, la kine y todo, trabajando harto, y además, para usted en su casa que también lo está pasando mal, se puede seguir adelante. Son cosas que pasan en la vida y yo estoy muy agradecido”, señaló.

“Yo tuve un tumor, en la (glándula) parótida izquierda. Por favor, si sienten algo en cualquier parte de su cuerpo, vayan al doctor, no tengan miedo. Sobre todo los hombres, que no nos gusta mucho, vayan. A mí me encontraron este tumor, me lo vieron por una resonancia debido a un dolor en el cuello”, relató.

“Se descubre esto, y una de las consecuencias de extirpar este tumor, que estaba muy metido en la parótida, era la posibilidad de una parálisis facial. Bueno, y en mi caso, me saqué el premiado y estoy con parálisis facial, pero con mucha alegría. Yo sigo acá, y feliz retomé mis clases, retomé el litigio, y me faltaba retomar el matinal, que es algo que tanto me gusta y muchas gracias a toda la gente que me ha escrito. Son cientos de personas, todos los días”, concluyó en el programa.

Apoyo de las redes sociales

Sus palabras las extendió posteriormente a sus redes sociales, donde apenas acabó su participación en el matinal, publicó un registro audiovisual en el que reafirmó su positiva evolución a la parálisis facial.

“Hola, cómo están. Como pudieron ver hoy día volví al canal, volví al ‘Buenos días a todos’. Súper contento, muchas gracias. Estuvo súper buena la audiencia, muy acompañado. La cantidad de mensajes, WhatsApp que me llegaron, así que nada, solamente agradecerles y acá seguimos trabajando”, puntualizó en el video que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

“Mañana ya retomo mis clases en la Universidad Adolfo Ibáñez, ya retomé mis juicios, así que súper bien con todo, y bueno. Muchas, muchas, muchas gracias por tanto, tanto cariño”, finalizó.