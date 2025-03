Batalla de gemelas: Aseguran que Denisse campos se querella contra Daniela y exige millonaria compensación

Una tregua parece cada más lejana entre las gemelas más mediáticas de la farándula, Denisse y Daniela Campos.

Luego de que la panelista de Zona Latina dio detales del distanciamiento y los problemas de salud con los que lidia su familiar, esta habría presentado una demanda en su contra.

“¿La puso? Es que ella dice muchas cosas, pero ¿la puso?“, dijo la animadora incrédula ante el nuevo ataque de su gemela.

“Está bien, que la ponga. Me parece que todas las personas tienen derecho a hacer lo que sientan que está dentro de su derecho, la justicia verá si tiene algo que decir”, comentó a las cámaras de “Que te lo digo”.

Daniela Campos minimiza querella de su gemela Denisse Campos. Youtube

Según el periodista Sergio Rojas, Denisse Campos estaría pidiendo más de 20 millones de pesos en esta acción judicial contra su gemela. Fuentes cercanas a Daniela indicaron que con esta acción judicial buscaría resarcir su nombre ya que Daniela la habrá dejado “como una drogadicta, una mujer de excesos, dañando su imagen y su honra, como en el fondo estaría en un mal momento”.

En OnlyFama, Daniela Campos aseguró que no tiene relación con su hermana hace al menos 25 años, nos hemos visto cuatro ocasiones, muy triste, una peor que la otra, incluyendo la muerte de su hija.

Aclara relación con Hernán Calderón

Daniela Campos tras minimizar el nuevo ataque de su hermana, además de abordar una de sus recientes polémicas por el supuesto romance con Hernán Calderón quien según admitió “la pretendía”.

La presentadora rompió el silencio y dio detalles del encuentro. “Estaba haciéndole una entrevista a Hernán, estábamos en un hotel me acuerdo perfecto, yo quería que alguien le preguntara a él si tenia una relación conmigo, que lo dijera en las cámaras, efectivamente dijo que no, era lo que me importaba, que lo dijera él”.

“A mí me decía todo el mundo que era él quien andaba diciendo en distintas partes que tenía una relación conmigo”, agregó la exmiss.