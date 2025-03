“Demuestras que no tienes que estar en la televisión”: Influencer Danilo Veintiuno nuevamente disparó con todo contra Karol Lucero

Horas después de que el influencer “Danilo Veintiuno” estuviera presente en el panel de “Que Te Lo Digo”, de Zona Latina, dando su respuesta a Karol Lucero luego de que el mismo tiktoker destapara que el exchico Yingo no le remunera la labor a sus trabajadores de Like Media, además de, supuestamente, ser infiel.

Sin ir más lejos, el mismo empresario, Karol, dijo que “solo un mensaje a la gente, a los veinteañeros sobre todo: no teman a hacer trabajos que no tengan una remuneración económica. No todo trabajo va a ser remunerado económicamente, pero puede ser una remuneración de experiencia, de aprendizaje. Yo nunca le tuve miedo a eso para salir adelante”.

Frente a esto, en horas de esta tarde, el influencer mencionado subió un video refiriéndose a esto. “Aunque ustedes no lo crean, yo ya no quiero hablar más del Karol Dance, pero el hue** sale con este tipo de cosas... es que gente, yo quiero hablar de otros temas –igual de ordinario que ese, pero mucho más divertido–, como por ejemplo los realities del Diego González, la pelea del Lelo con el Diego Pánico o el sixteam que se separó, pero no: el Karol Dance se levanta y dice ‘hoy ¿cómo me funo?’”, comenzó Danilo.

“Yo no puedo creer que en pleno 2025 alguien se atreva a hacer apología a la explotación laboral, porque eso lo que hace Karol”, siguió.

Luego, respecto al marco legal, Danilo mencionó que “Karol pretende instaurar un pensamiento del 2000 de hacer todo gratis con tal de que te den un puesto el día de mañana, lo cual está mal, porque hoy en día la ley chilena no lo permite, y yo creo que acá debería meterse la inspección del trabajo chilena, porque este tipo de discursos no se pueden quedar así”.

“Nos hace muy mal como sociedad para lo poco que se ha ido avanzando en materia de trabajos. Según lo que yo investigué, en Chile no se puede trabajar gratis y da lo mismo si trabajai' 20 horas, 40 horas”, agregó.

También detalló acerca de un documento que Karol les habría hecho firmar a sus colaboradores. “Además, en tan macabro que le hue** les hizo firmar un documento diciéndole que aceptaban estar ahí gratis, pero no importa, que eran colaboradores... eso da lo mismo, Karol, porque tú no puedes hacer un documento para resguardarte cuando le ley chilena no lo permite: ese documento no tiene validez”, sostuvo.

“La prestación de servicios se rige por el Código Civil y el Código de Comercio y da lo mismo si tú dices que colaboran, no colaboran, si trabajan, si no trabajan. Mientras exista una relación de dependencia laboral, hue**, les tienes que pagar porque eso se llama trabajo”, continuó.

Sumado a lo anterior, valoró haber hablado sobre este tema para que se destapara todo esto: “Te juro que agradezco haber hecho esos videos y haberte expuesto. Sé que hay un montón de gente que le da miedo hablar, sé que estás re loco, sé que le mandaste un mensaje también al chico que iba a hablar en ‘Only Fama’ y lo estás exponiendo: le mandaste la dirección de su casa para intimidarlo. Sé lo que estás haciendo, Karol, y es horrible”, manifestó.

“Con este tipo de cosas demuestras que no tienes que estar en la televisión, porque lamentablemente tu discurso hace muy mal. Tuviste todo este tiempo para mejorar y empeoraste. Eres una vergüenza, y lo que da más vergüenza es toda esa gente que te apoya todavía”, cerró el joven.