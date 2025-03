“El cambio de muebles no resultó”: Gonzalo Ramírez bromeó con el fallido enroque que se vivió en Mega

Un escándalo se desató en Mega después del fallido enroque de animadores. Un cambio de último minuto dejó a entrever una compleja situación en la plana ejecutiva de la estación televisiva con sus rostros.

El periodista Gonzalo Ramírez fue consultado por el programa de farándula “Que te lo digo” sobre su visión al respecto. A las afueras del canal, él partió bromeando diciendo que “yo creo que ya todo más estabilizado. Todos volvemos a nuestras posiciones, así que el cambio de muebles no resultó y ya pusimos los sillones donde correspondían”.

“Ya está po', hay que seguir jugando en el equipo. Uno tiene que hacer la pega y bueno, en mi caso la verdad que en los años que llevo en esta cuestión varias veces me ha tocado entrar y salir de un matinal (...) Hay que echarle pa adelante y mirar el futuro”, comentó.

“Yo juego en la posición que me pongan”

Al ser consultado sobre una posible llegada al matinal o a otro espacio de Mega, Ramírez se mostró totalmente dispuesto a dar lo mejor de sí en cualquier área que deseen asignarlo.

“Yo juego en la posición que me pongan. Yo creo que las decisiones no solamente en esos roles no se toman por un aspecto, son distintos factores los que se evalúan”, comentó el profesional.

Con respecto a los cambios que están sucediendo en la plana ejecutiva, Gonzalo Ramírez admitió que “es una situación que se escapa absolutamente de lo que yo vengo”.

“Esas son discusiones que están en una cúpula que no tengo nada que ver. Lo único que quiero es que ojalá se estabilice todo en todo sentido para que todos volvamos a estar pendientes de lo que importa, que es hacer nuestra pega bien para la gente que nos ve. Eso es lo más importante”, cerró el comunicador de Mega.