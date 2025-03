Emilia Dides y otras grandes artistas llevarán su voz a la Gala SoyMás 2025 en apoyo a madres jóvenes de La Pintana

Este sábado 15 de marzo a las 19:00 horas, el Teatro Municipal de La Pintana será el escenario de la Gala Soymás 2025, un evento gratuito organizado por la fundación que tiene el propósito de transformar la vida de madres adolescentes de la comuna, brindándoles oportunidades para romper el ciclo de pobreza y exclusión social.

La velada contará con la participación de destacados artistas nacionales, entre ellos, el tenor José Ansaldi y las reconocidas cantantes Carolina Soto, Consuelo Schuster y Emilia Dides. Así es, la reina de belleza y destacadas artistas llevarán su voz a este importante evento solidario.

Además, el público podrá disfrutar de las emotivas presentaciones del Coro de Niñas del Colegio Almendral de La Pintana y la Orquesta Juvenil Municipal de la comuna.

El repertorio incluirá grandes clásicos de la música internacional y latinoamericana como O sole mio, I Will Always Love You, All By Myself, Ojalá, Gracias a la vida, Somos novios, Over the Rainbow, Bésame mucho y piezas de ópera como La Traviata, entre otros.

“Como fundación, queremos aportar para democratizar la cultura, conmemorar el mes de la mujer e invitar a los pintaninos a una noche distinta. La música tiene el poder de inspirar y cambiar vidas. Estamos profundamente agradecidos de contar con artistas de primer nivel que, con su talento y generosidad, nos ayudan a brindar más oportunidades a las madres jóvenes que forman parte de nuestra fundación”, destacó Bárbara Etcheberry, directora ejecutiva de Fundación Soymás.

La gala será conducida por Ignacio Gutiérrez y la entrada es gratuita con previo registro en www.culturapintana.cl.