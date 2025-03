“Fue un honor para mí”: Carmen Gloria Bresky recordó su participación en la serie de culto de HBO, “Los Espookys”

La agenda de Carmen Gloria Bresky está copadísima entre las grabaciones de la nueva temporada de su segmento de “Sabingo”, titulado como “Herederos de una tradición”, su participación en “Mi Nombre es”, y el rodaje de una nueva producción dramática, de la cual no puede entregar más detalles.

La actriz conversó con Publimetro en donde se refirió a los proyectos dramáticos que se vienen en camino, como el que se encuentra grabando actualmente y una nueva película que está próxima a estrenarse.

Si bien no contaba con la autorización para entregar detalles de la producción, Carmen Gloria señaló que “es una serie super entretenida que tengo la oportunidad de estar en un capítulo, pero nada, feliz de participar”.

Si bien está súper agradecida de estas inesperadas oportunidades laborales como la de “Sabingo” y “Mi nombre es”, en donde es entrenadora de interpretación, nunca quiso dejar de lado la actuación.

“El año pasado estuve en varios montajes musicales y me encanta ir combinando todo, para mí es súper rico y me faltaba volver a hacer algo de ficción. Llegó esta oportunidad de hacer esta serie, que está super buena, y con un súper equipo de producción”, continuó.

“Una producción grande, importante, y que me siento super honrada que me hayan convocado y ahora estar trabajando ahí. Aunque ha sido intenso todo y agotador, estoy feliz. No me importa haber llegado a las 4 de la mañana a mi casa. En verdad, era algo que quería hacer. Y estoy con un equipo de lujo, con actores bacanes que admiro un montón y con una producción de primer nivel”, añadió.

Este no es el único proyecto que está en el horizonte para Carmen Gloria Bresky ya que pronto se estrenará la segunda parte de la película “Desconectados” (2022) protagonizada por Javiera Contador y dirigida por Diego Rougier para Amazon Prime. Esta secuela se llama “Desconectados 2: Reconectados” y será estrenada el próximo 28 de marzo.

Su paso por “Los Espookys”

Dentro del currículum de Carmen Gloria Bresky destaca una serie reconocida a nivel internacional creada por el guionista salvadoreño Julio Torres para HBO, “Los Espookys”. En esta serie, la chilena interpretó a Teresa Lobos, quien termina lanzando una candidatura presidencial en la segunda temporada de la producción.

Al ser consultada sobre su paso por dicha serie de culto, la actriz respondió que su experiencia fue maravillosa. Ella todavía atesora la mercancía que se creó para la serie a propósito de la postulación a la presidencia de su personaje.

“Para mí fue demasiado bueno, bonito y maravilloso haber estado en esta serie. Julio Torres es alguien a quien admiro un montón como artista, creo que esta idea era súper loca, muy jugada. Me encantó el arte y estar con una producción de primer nivel como HBO fue wow”, comentó.

“Fue un honor para mí haber estado en la primera y la segunda temporada. El personaje enganchó bien, le gustó a la producción y al equipo, como que quisieron que creciera y tuviera más participaciones. Así que fue súper, súper, súper bonito. Lo pasé muy bien actuando y me encantó ser parte de ese proyecto”, cerró Carmen Gloria Bresky.