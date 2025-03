JC Rodríguez pierde la paciencia con Karol Lucero: “¿Quieres hablar de por qué no le pagas a tu gente o no?”

Al pan pan, vino vino y sin rodeos. Así se podría resumir la petición que Julio César Rodríguez le realizó a Karol Lucero, para que se refiriera a las acusaciones en su contra por no pagarles sueldo a su equipo de Like Media.

El exchico Yingo fue contactado por el matinal Contigo en la mañana para abordar la polémica, pero comenzó a irse por las ramas, sacando de sus casillas al animador, quien también tiene su propio canal de Youtube y sabe cómo funcionan esas producciones.

“Tú dices que el tema no es interesante, me tomo de eso, porque el otro tema no te interesa. ¿Quieres hablar de por qué no les pagas a tu gente o no? Esa es la denuncia”, dijo molesto JC.

Pero Karol seguía culpando al tiktokero que realizó la denuncia, sin responder a la pregunta sobre los pagos.

“¿Les pagas o no les pagas a la gente Karol?”, insistió Rodríguez, ya perdiendo la paciencia.

Karol Lucero explica por qué no paga sueldos

Ante esto, Lucero explicó que su agencia no generaba recursos, por eso no había retribución económica y que la compensación que podían recibir era la experiencia laboral.

“Yo conozco la ley laboral y también existe la posibilidad de realizar acciones de manera voluntaria y también cuando son parte de Like Media, porque no generamos recursos. La gente dice ‘tú estás ganando plata y a los demás no les pagas nada’. Eso no es así. No generamos dinero, si no hay dinero, ¿Cómo van a haber retribuciones económicas?“, cuestionó.

"El que quiere colaborar, el que quiere está y el que no, no está. Acá no hay trabajadores, hay colaboradores, porque vamos cuando podemos o cuando queremos”, se excusó, consignó. Tiempo X.

Sin embargo, el periodista no se terminó de convencer con la explicación.

“Pero Karol, tú tienes un medio, tienes un beneficio… deberías dejar un alito de eso para pagar, cuando uno forma un proyecto tiene que pagarle al recurso humano que es el más importante. Así como pagas el arriendo del edificio, y todo para que tenga vida”, sentenció.

Lucero, previamente aclaró que de su bolsillo costeaba los gastos de arriendo, luz, agua y otros servicios.