Mamá de Maite Orsini desmintió supuesto llamado a Jorge Valdivia y apuntó contra periodista: “¿Quién sabe cómo se llama este mentiroso?”

En medio de la polémica que envuelve nuevamente a Maite Orsini y Jorge Valdivia, la actriz y cantante Maite Pascal, madre de la diputada, salió al paso de los rumores que la involucraban en un supuesto llamado telefónico en tono amenazante dirigido al exfutbolista.

El periodista Martín González, del programa No es lo mismo de Tevex, aseguró que Pascal habría contactado a Valdivia de forma agresiva, según información que, según él, “habría llegado de buena fuente”.

“Habría llamado a la casa de Jorge Valdivia (...), fue un llamado muy sorpresivo porque había visto que el caso Jorge ha estado medio tranquilo este período (...), fue sorpresivo, fue en un tono amenazante”, comentó González en el programa Hay que decirlo.

El periodista añadió que el exfutbolista habría quedado desconcertado por el supuesto llamado. “Jorge en el fondo quedó como ‘¿por qué me llamas?’. La mamá de Maite, sin tener mucha relación con él ni con el entorno familiar de la diputada, creo que seguramente fue para decir ‘basta, deja de molestar a mi hija’, seguramente en un tono no muy cordial”, comentó González.

Las palabras del periodista fueron reforzadas por el panelista Andrés Caniulef, quien afirmó que la información provendría de fuentes cercanas a la familia de Orsini.

Sin embargo, estas declaraciones no tardaron en recibir una contundente respuesta por parte de Maite Pascal. La madre de la diputada recurrió a sus redes sociales para desmentir el rumor.

En su cuenta de Instagram, Pascal publicó una imagen con una frase que apuntaba directamente a los medios: “Lo que más asusta no es el hecho de que los medios nos mienten. Es el hecho de que la mayoría de ustedes les creen” , expresó.

En una segunda publicación, la actriz compartió una fotografía del periodista González siendo entrevistado, acompañada del mensaje: “¿Quién sabe cómo se llama este mentiroso?” , dejando en claro su indignación ante lo sucedido.

Mamá de Maite Orsini desmintió supuesto llamado a Jorge Valdivia y apuntó contra periodista: “¿Quién sabe cómo se llama este mentiroso?” Maite Pascal vía Instagram

Por su parte, Daniela Aránguiz, expareja de Valdivia, también se refirió a la controversia. “¿Amenazándolo? Yo no tengo idea. No tengo ni pruebas ni dudas. Si quiero contar algo, lo contaría yo. No me cuelguen muertos que no son míos”, declaró la exchica Mekano, desmarcándose del origen del rumor.

Hasta el momento, ni Maite Orsini ni Jorge Valdivia se han referido públicamente a esta nueva polémica que vuelve a involucrar sus nombres.