“Petaco, a mí no me vengas a tocar los cojones”: Sergio Rojas le envió una advertencia a Karol Lucero tras interpelación del animador

En el programa de farándula “Que te lo digo”, junto a la colaboración de el influencer Danilo 21, han estado siguiendo el caso de Karol Lucero y sus trabajadores, quienes no estarían recibiendo un pago por su trabajo en su canal de Youtube, Like Media TV.

PUBLICIDAD

El exchico “Yingo” se defendió ante estas aseveraciones con una imagen que fue mostrada en dicho espacio, en donde interpelaba al animador de “QTLD”, el periodista de espectáculos Sergio Rojas.

“Aquí está Claudio Villagra para que le digas a Sergio Rojas que él también le hizo la técnica gratis para su programa QTLD y no tiene nada de malo si es voluntario. A Matías Sánchez no lo veo del 2023, otro que se aprovecha de la situación y Danilo cero pruebas y solo pantallazos que cualquiera podría inventar”, escribió el animador.

Respuesta de Karol Lucero a Sergio Rojas Captura: Que te lo digo de Zona Latina

La advertencia de Sergio Rojas

Sergio Rojas no se quedó callado y comenzó a responderle “yo te quiero decir Karol Dance, y esto te lo digo a la cara, que no seas cara de raja. Cuando yo contacté a Danilo 21 a través de Matías Sánchez, él efectivamente retransmitió un live que hacíamos desde nuestras casas”.

“Yo lo hacía con la Paula, quien estaba en Lonquén y yo en San Bernardo, lo que él hacía era tomar nuestra señal, retransmitirla por Youtube, mientras estaba en su casa. Nosotros, a modo de compensación, poníamos que el live era transmitido por la empresa que tiene de streaming”, explicó.

“Muy distinto a tu cara de rajismo que los haces ir a tu empresa, porque resulta que tienes a gente trabajando de manera ilegal porque se nota que hay una subordinación”, continuó.

Rojas procedió a enviarle una advertencia a Karol Lucero, y le comentó que “a mí, petaco, no me vengas a tocar los cojones porque yo no soy tan decente como Danilo. Y si no anda preocupándote de lo que hacías en las giras de la Teletón, a quién metías en tu cama, con quién te acostabas y cómo después lo vociferabas. No me sigas punzando”.