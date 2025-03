Tiembla Solabarrieta: Ivette Vergara y Álvaro Escobar coquetearon al más estilo festivalero en nuevo programa de TV+

“Si quieren portada...”. Así bromeó el actor Álvaro Escobar en su debut como conductor del programa TV+ Informa, junto a Ivette Vergara. Esto, porque tanto él como su equipo sabían que si jugaban al coqueteo festivalero, saldrían en la prensa rosa.

Y así ocurrió. Los animadores se imaginaron sobre el escenario de la Quinta Vergara, para darse el tradicional piquito, a pedido del monstruo.

“¿Les regalamos una portada, qué dice el público?“, dijo Vergara, sacando su lado más lúdico.

Pero, Escobar reculó a la iniciativa y reconoció que “no me dejan”, a pesar que todos exigían “¡portada!”.

“Ahora te vas a poner tímido”, reclamó Ivette.

Tras un tira y afloja que hacía más interesante aún el coqueteo, el actor tomó el toro por las astas y se puso manos a la acción.

Así, como si estuvieran en la escena de una teleserie, tomó a Ivette por el costado de su rostro y acercó su boca a los labios, como si estuvieran en París en una romántica escena.

Eso sí, no concretaron el piquito y Escobar se dedicó a mostrarle cómo se graban los besos en las comedias. Incluso, aprovechó de mandarle un recado a Quena Rencoret.

“Quena, no me he olvidado. Todavía sé cómo hacerlo. Es como andar en bicicleta”, le dijo, como para que lo llamen a las novelas de Mega.

Tras eso, volvieron a recrear la escena, pero sin concretar, para desilusión de la periodista y tranquilidad de su marido, Fernando Solabarrieta.

“Me van a retar en la casa”, insistió el actor, dando cuenta de un distendido ambiente en el programa de noticias.