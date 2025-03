Ya hay fecha, vestido y hasta una sorpresa para el novio: Carmen Gloria Arroyo adelantó algunos detalles del matrimonio con Bernardo Borgeat

“Va a ser en agosto... el 16!” confirmó entre risas y nerviosismo Carmen Gloria Arroyo a Publimetro sobre su matrimonio con el argentino Bernardo Borgeat, a quien después de 12 años de relación decidió dar el “sí, acepto”.

La abogada, que por estos días está feliz también con la nueva temporada de su programa “Carmen Gloria a tu servicio”, se dio un momento para conversar y entregar algunos detalles del enlace que señaló, están organizando ellos mismos con su pareja, sin intermediarios.

“Le he ido perdiendo el pudor a hablar del matrimonio”

Así, una de las primeras cosas que reveló Carmen Gloria Arroyo fue que se ha ido perdiendo “el pudor de hablar de matrimonio”, ya que al principio pensaba que ya no estaba en edad para hablar de estas cosas.

"De a poquito he ido perdiendo esa vergüenza y he ido disfrutando lo que estamos haciendo”, aseguró, agregando que con Bernardo Borgeat decidieron hacer todo.

“Nos ha tocado a los dos y decidimos hacerlo así, los dos organizar todo. Hemos hecho todo nosotros, entonces nos sentamos, pedimos cotizaciones, las revisamos y vamos sacando cosas”, contó sobre la organización.

En tanto, sobre cómo será el matrimonio, la abogada aseguró que han ido armando todo de acuerdo a lo que ya tienen claro y donde hay consenso. “Queremos que se haya asado, queremos que sea simple, que no tenga tanta parafernalia ni tanta cosa. Queremos que sea muy íntimo con nuestros amigos más cercanos y ya tenemos día, lugar y hora. Quedan algunos detallitos nomás”; aseguró.

¿Y el vestido?: “De blanco la patúa, no”

Y si en un casamiento es importante la comida y la música, algo que tiene protagonismo por sí mismo es el vestido de la novia, algo que Carmen Gloria Arroyo reconoció que ya tiene más o menos listo, adelantando que definitivamente, no será blanco.

“El vestido está a cargo de Ricardo Cona, el mismo diseñador que me ha vestido en las últimas 3 o 4 galas de Viña del Mar, que ya se transformó en un amigo muy cercano y tenía que ser él, no podía ser otro. Y tengo cosas muy claras, también que quiero algo simple, algo sencillo y en un color, que no sea blanco, porque ya no estamos para eso... no, de blanco a la patúa, no”, dijo entre risas.

Por otra parte también indicó que junto a sus hijos está preparando “sorpresas para Bernardo, así como le ayudaron a Bernardo a preparar sorpresas de la pedida de matrimonio”.

Finalmente, sobre la fecha, cerró diciendo entre risas que los invitados ya recibieron el “save the date”, puntualizando que “es a mitad de año, me quedan poquitos meses soltera, va a ser en agosto, el 16″, cerró riendo una de las novias más contentas de Chile.