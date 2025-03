China Suárez pasea por Italia con lujoso accesorio: La reacción de Mauro Icardi

El romance del momento. Eugenia “China” Suárez y el futbolista Mauro Icardi, siguen presumiendo su amor ahora por las calles de Milán, Italia, donde arribaron tras el majestuoso cumpleaños 33 de la actriz.

PUBLICIDAD

La también modelo no da respiro a las redes sociales y siguió compartiendo no solo dedicatorias a su galán, si no los detales más glamorosos de su viaje.

“China” se vio festejando un paseo entre amigos, donde estuvo el futbolista. Ambos derrocharon facha, ella con un lujoso accesorio que desató la enviada entre sus detractores.

Se trató de un sexy corsé con corte de corazón y encaje de la firma Gucci. El mismo lo combinó con un blazer de color negro y collar de perlas, además de las joyas que ahora forman parte de su estilo.

La prenda además con brateles finos, se le ha visto a otras famosas, una de estas a Antonela Roccuzzo, la esposa del futbolista y capitán de la selección argentina de fútbol Lionel Messi. Estaría valorada en unos 1150 euros que equivalen a 1,1 millón de pesos.

El futbolista, quien viajó a Italia motivado a la batalla judicial contra su aún esposa Wanda Nara, no dudó en reaccionar, publicando la imagen de su ahora pareja y dejando algunos corazones de “flechazo”.

Los seguidores hicieron lo propio y dejaron mensajes diversos al nuevo estilo de la China Suárez quien celebró recientemente su cumpleaños 33 en un conocido hotel cinco estrellas de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

“Linda como siempre”, "Mauro contento porque no tiene que estar usando filtro jajajaja“, ”Va cambiando de personalidad depende del macho!“, ”Aunque la mona se vista de seda“, ”La más bella".

Los gastos de la “China”

La prensa argentina destacó la reciente filtración de un supuesto pago que recibió la China de parte de su pareja Icardi, por un monto de 15,000 euros.

Esta sería la suma que la actriz recibiría por parte de su galán para poder costear los gastos de su nueva glamorosa vida.

La panelista de farándula Yanina LaTorre, lo comentó en su show. "Le está dando, para que se maneje, para la caja chica, una mensualidad de 15.000 euros".