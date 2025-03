Daniel Fuenzalida repasó su exitoso presente en la TV descartando animar algún festival en el futuro: “Creo que no soy tan talentoso para eso”

Un hito que no ocurría desde 2022 fue el que marcó TVN este miércoles 12 de marzo, cuando logró imponerse en el segundo lugar de sintonía durante todo el día, impulsado por varios programas, especialmente por “El Medio Día” y “Ahora Caigo”, entre otros, apuestas encabezadas por Daniel Fuenzalida, quien desde su llegada a la señal estatal ha revitalizado su carrera televisiva.

Y es que el 2024 de Daniel Fuenzalida fue redondito, porque también ha llegado a las plataformas digitales con el podcast “Cómo están los weones” junto a su amiga Rosario Bravo, y comenzó este 2025 con todo con “El Medio Día”, espacio que ha logrado competir en la franja matinal.

Así, el animador de radio y televisión -que este miércoles estuvo presente en el lanzamiento de la parrilla de TVN-, se dio un tiempo para conversar con Publimetro sobre su exitoso presente.

“Me lo tomo con tranquilidad, la verdad es que me han acompañado, nos han acompañado los equipos, los números y todo eso, pero para mí la televisión es el día a día, es estar creando, estar haciendo cosas, estar trabajando en el día a día en los programas y si bien es cierto, en el Ahora Caigo no ha ido muy, muy bien durante toda la temporada 2024, vamos súper bien en el 2025, me lo tomo con tranquilidad, con mesura”, partió diciendo sobre el presente del programa de concursos que ha logrado seducir a la audiencia, abriendo un espacio que estaba cerrado para TVN en ese horario.

El apoyo de su familia

Pese a todo, Daniel Fuenzalida no se pierde en señalar que todo el éxito actual es producto de su trabajo y del acompañamiento constante de su familia -principalmente de sus hijos- en el proceso que enfrentó después de su rehabilitación en 2010.

“Partí haciendo de todo y golpeando muchas puertas, entonces la familia es quien conoce el día a día, sobre todo mi hija, quien conoce todo lo que me ha costado, entonces, cuando lee algún titular de la prensa, o cuando yo le cuento que nos fue bien en términos de rating o que estoy contento haciendo mi pega, como que se emociona y también le gusta. El entorno más cercano como que me dice que está merecido y están contentos por todo lo que está pasando producto del trabajo que se hizo. De alguna manera lo ven como que he cumplido una meta“, dijo el animador.

Daniel Fuenzalida (TVN)

Un 2025 “sobrevendido” y sin festivales

En tanto, al ser consultado sobre lo que le espera este 2025, el animador fue enfático en indicar que está totalmente “sobrevendido”. “Estoy con El Medio Día, estoy con el Ahora Caigo, que es un programa que requiere mucha, mucha animación, tengo la radio, el podcast y además tengo mi emprendimiento, tengo que estar preocupado también de Contradicción. Sería una irresponsabilidad tomar algo más“, reconoció.

Finalmente, se refirió a la posibilidad de animar algún festival, descartando en una primera instancia hacerlo ya que aseguró “no tener” ese talento.

“No me veo en festivales, trabajo muchísimo de lunes a viernes, pongo toda mi pasión, un 200% en cada uno de los proyectos, me gusta estar metido no solamente al aire, sino que también en los contenidos, estar detrás de cámaras, entonces el día a día de lunes a viernes es muy estresante y por eso no hago mucho evento (...) Siendo súper sincero, yo creo no tengo tanto talento para los festivales, yo me veo más en programas. Para hacer un festival tienes que tener otro estilo de animación. Ahora si el canal me lo propusiera, me dijera y le diera una vuelta, no sé a Olmué... Olmué absolutamente no, si por ejemplo fuera Las Condes, le daría una vuelta, pero creo que no soy tan talentoso para eso”, cerró indicando Daniel Fuenzalida.