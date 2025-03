“Igual me hubiese atrevido“: Kidd Voodoo sobre la posibilidad de haber hecho un concierto en el Estadio Nacional en vez de sus siete Movistar Arena

Si hablamos de un buen momento, sin duda debemos mencionar a David León, mejor conocido como Kidd Voodoo en el mundo del género urbano, quien a sus cortos 23 años ya estuvo presente en el Festival de Viña del Mar, vendió no solo uno, sino que siete Movistar Arena (Santiago) por completo, y hasta se posicionó en el tercer lugar del “Top Albums Debut Global” de Spotify con su último disco llamado “Satirología, Vol. 3”.

Y en medio de este éxito del chico de Maipú, durante esta jornada se dio el tiempo de conversar con diversos medios de espectáculo y música sobre lo que ha sido este boom de logros en su carrera artística.

Bajo este contexto, en conversación con Los 40 Chile, junto a Martina Orrego, Kidd Voodoo se sinceró sobre estos primeros días post lanzamiento de su última parte de la trilogía.

Pero además, fue consultado por estas fechas vendidas en el recinto del Parque O’Higgins. En ese sentido, la locutora de “Página 40” le dijo al cantante “¿tú cachai' que con los siete Movistar (Arena) podríai’ haber hecho un Estadio Nacional?”.

Frente a esto, el maipucino confesó que “sí, pero no sé qué pasó... yo creo que fue algo de fe. Ese Estadio Nacional ha sido pisado por artistas que yo respeto muchísimo (...) Pa' mí eso es mucha grandeza y mucho respeto: son años de trabajo. Siento que, a lo mejor, haberme tirado con un Estadio Nacional porque confiaba mucho en mí no más –cosa que no pasaba en realidad... yo nunca creí que iba a tener la capacidad de llenarlo– era un poco apresurado para mi carrera”.

“Después, cuando vi que los tickets estaban volando por cada función, dije ‘pucha, igual me hubiese atrevido’”, agregó David.

Sobre lo que fue su debut en el Festival de Viña del Mar

Sumado a lo anterior, Martina quiso saber cómo estuvo ese concierto sobre el escenario de la Quinta Vergara. “La pasé súper bien el día que canté. Lidié bien con la ansiedad, aunque tenía mucho miedo, no te voy a mentir: es un escenario muy demandante de arte; como de estar a la altura. La gente que ha pisado ese escenario son artistas importantísimos, entonces tení‘ esa sombra arriba, aunque no lo querai’”.

“El día de mi show fue entretenido. Los chiquillos del jurado sabían el miedo que yo tenía al presentarme, entonces ellos se quedaron: normalmente los jurados igual nos cansábamos un poquito y nos íbamos un poquito antes pa' poder dormir para el otro día”, agregó.