Karol Lucero defiende el “trato de no pago” con colaboradores: “Por ser conocido me pasan estas cosas”

Karol Lucero no escapa a la polémica. Tras aclarar los rumores de una infidelidad a su esposa Fran Virgilio a solo cuatro meses de matrimonio, el ex chico yingo está en el ojo del huracán tras las acusaciones que realizó el influencer Danilo Veintiuno.

Son varias las voces que se sumaron en contra del comunicador, incluyendo al exsocio Matías Sánchez, a quien Karol Dance, como también se le conoce, acusó de solo “querer robar cámara”. Asimismo reiteró su defensa al “trato de no pago” a sus colaboradores.

Al conversar con los panelistas de “Plan Perfecto”, insistió en que “esto le pasa por ser conocido”, lo que ameritó un consejo de Renata Bravo.

Karol Dance habla en "Plan Perfecto". Instagram

“Con mayor razón, cuando tenemos un nombre, para bien o para mal, ser famoso tiene dulce y de amargo, la próxima vez que haga un emprendimiento, aparte de tu pega que harto bien te va, que no te pasen estas cosas”, comentó la panelista destacando el pago a los colaboradores de podcast de piloto donde ha estado.

“Nos hemos preocupado con esos chiquillos, los citamos y les pagamos su hora de trabajo porque esa persona se va en micro a su casa... para que no te sigan pasando estas estupideces”.

Pablo Candia además le indagó sobre el proyecto online y su relación con el exsocio, ya que en una pasada entrevista Lucero aseguraba que este proyecto correspondía a su socio, contradicción que intentó aclarar.

“Insisto en no tiene nada que ver, porque aquí le hacemos nuevamente la pega que busca ese señor Sánchez, que lo mencionemos, que se hable, es muy claro; nos juntamos en agosto de 2023, una persona que yo había visto durante 10 años, iba fuera del canal, hacía notas, ver a una persona durante diez años no significa conocer, hasta que nos juntamos y después de tres meses que pude conocerlo un poco más decidí que no era la persona que quería para emprender este proyecto...”

Insistió en que “era un podcast sin fines de lucro y no una empresa, era un canal de youtube uno comete este tipo de cosas de decir ´oye me voy a arriesgar, total que pierdo´“, aquí no hay dinero de por medio, no hay una sociedad”.

En redes sociales llevaron al paredón a Karol Lucero quien no pareció convencer con sus argumentos.

“Aquí el dicho el que explica, se complica...una vergüenza realmente”, “Sinvergüenza”, “El funao eterno de Chile jajajajjaja este saco w30s es un mierdilla y pensar q se hizo conocido por andar colgado de la ex”, “Tanta pantalla”, “El rey de los funados”, opinaron.