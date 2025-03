“Me parece vomitivo”: Sergio Rojas se fue en contra de los animadores que cuestionaban a Tonka Tomicic cuando era investigada y ahora la enaltecen

El regreso de Tonka Tomicic a la pantalla chica es cosa de tiempo, especialmente después de que la Fiscalía descartó que ella será imputada en el “Caso Relojes” debido a falta de antecedentes para acreditar su involucración en esta red de compra y venta de objetos robados provenientes del extranjero.

Esto fue discutido en el panel de “ Que te lo digo ” después de tratar la noticia del resultado del juicio abreviado de Parived, expareja de la animadora, quien fue condenado a 341 días de libertad vigilada , con arraigo nacional, y el pago de una multa de 12 millones de pesos, que deberá pagar en 12 cuotas, luego de reconocer su culpabilidad en delitos tributarios y de receptación de artículos de lujo.

El animador Sergio Rojas apuntó sus dardos en contra de sus colegas de los canales de la televisión abierta, quienes en su momento no dudaron en cuestionar a Tomicic sobre su presunta involucración en los ilícitos por los que era investigado Marco Antonio López, y ahora la enaltecen como figura.

“Encuentro que es realmente vergonzoso, patético. Los mismos rostros que hoy día levantan a Tonka... (ahora dicen) ‘ay sí, todos tenemos que una segunda oportunidad, todos hemos caído’. ¿En qué hemos caído? La sinvergüenzura, en el robo, en qué hemos caído. Ahí me parece que es cuando uno debe ser tajante".

“A ti rostro de pacotilla te dijo, te empecinaste en destruir a Tonka, cuánto no hiciste para levantar portadas, para levantar artículos que la mostraran como una delincuente. Ahora tú rostro de papel los medios diciendo que ‘hay que dar una oportunidad, Tonka tiene que volver a la televisión’”, continuó su descargo.

Los dardos de Sergio Rojas

No se quedó ahí Sergio Rojas, ya que no dudó en entregar nombres. “¡Son todos unos culicagados! Y se lo digo a todos los animadores de la televisión chilena, desde Julio César Rodríguez, José Antonio Neme y hasta Daniel Fuenzalida, a todos, son unos culicagados".

“Ahora todo el mundo dice ‘sí, regreso de Tonka nunca debió haber sido la televisión chilena’, y hace uno o dos meses atrás todos la consideraban una delincuente. Todos decían que no es posible que Tonka no sepa que su marido hace negocios ilícitos”, añadió el periodista.

“Entonces, me parece vomitivo estar en un medio donde todos hoy le soban la espalda la misma que ayer querían quemar como una bruja”, lanzó Rojas.

Sergio Rojas manifestó su particular decepción en Neme, un rostro con quién tiene una relación cercana y se ha caracterizado por ser muy frontal con su opinión. Él dijo que se lo esperaba de cualquier otro rostro, como Michael Roldán o Juan Pablo Queralto.

“Me quedo perplejo porque de quién menos hubiera esperado una respuesta tan nimia como esta, era de José Antonio Neme (...) Él dice ‘me da pena’, ¿qué te da pena? Una mujer que vivía en una mentira (...) Si ella no estaba en cosas raras, por qué hacía dos facturas en Canal 13″, cuestionó.

De igual forma, cuestionó que Julio César y José Antonio tienen los pantalones para encarar políticos, pero no con Tonka y Parived. “¿Por qué no tienen el coraje? ¿Todavía les da miedo la figura de Tonka Tomicic? Honestamente me dan vergüenza", añadió.