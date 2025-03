“No me esperaba un éxito tan grande”: Jean Philippe Cretton adelanta cómo será la final de “Mi nombre es” tras confirmación de segunda temporada

El 29 de septiembre de 2024 TVN trajo de vuelta los estelares a su pantalla dejando atrás las teleseries turcas. Así aterrizó “Mi nombre es”, que logró inmediatamente aumentar la sintonía de la señal pública.

El programa es un formato conocido por los chilenos, que además sorprendió con imitadores actuales, sumando a exponentes como Bud Bunny, Dua Lipa o Rosalía.

Jean Philippe Cretton fue el conductor que TVN trajo de regreso a la televisión para liderar el programa. En el jurado están Amaya Forch, Luis Jara y Gonzalo Valenzuela. Esta noche el espacio llega a su final con una alta sintonía. El espacio promedia 6.6 puntos de rating, es lo tercero más visto de prime sobre CHV, e hizo crecer el horario estelar de TVN en un 44% en rating hogar y un 66% en rating comercial.

“La verdad, no me esperaba un éxito tan grande, sí tenía mucha fe en que nos iría bien. Mi principal objetivo era mejorar los números del canal. Estaba concentrado en eso y, cuando el proyecto comenzó a crecer, fue una gran alegría tanto a nivel personal como para el equipo y el canal. Nos hemos establecido no sólo como un programa competitivo, sino que en varias ocasiones hemos liderado en ciertos horarios, logrando muy buenos resultados en el rating. Para todos nosotros, ‘Mi nombre es’ ha sido una grata sorpresa”, afirma Jean Philippe.

Entre los participantes que se enfrentarán esta noche están Brahiron Chávez (Luis Miguel), Juan Cáceres (Engelbert Humperdinck) y Christian Tolozza quien interpreta a David Bowie. Ellos han sorprendido al jurado y también al público que vota a través de la pantalla.

“Sin lugar a dudas, esta temporada es una de las más destacadas de un programa de imitadores. No sólo lo afirmo yo, sino que también lo comentan los participantes, quienes han tenido experiencia en otros programas, incluso en el extranjero. Ellos mismos destacan que “Mi nombre es” ha sido una de las competencias más desafiantes debido a la alta calidad de los concursantes. Además, mencionan que las clases impartidas por nuestro coach, Andrés León, en el área vocal, así como por Carmen Gloria Bresky en expresión y movimiento escénico, han marcado un antes y un después en su desarrollo artístico, según sus propias palabras”, agrega.

El impulso de Kramer

Para esta noche, además de la votación del público, se sumará como un cuarto jurado el imitador Stefan Kramer, quien tiene una cercanía con el espacio, ya que antes de que comenzara asesoró a Gonzalo Valenzuela para poder debutar como juez en un programa de talentos. Sin ir más lejos, el actor ganó un premio Martín Fierro Latino por su participación en “Mi nombre es”.

“El nivel de habilidad ha sido realmente impresionante. En los últimos episodios he observado las actuaciones y, sinceramente, hay poco que criticar. La calidad de cada presentación es tan alta y todos son realmente buenos. Creo que muchos de ellos tienen un gran potencial para destacar a nivel internacional” destaca el animador.

El canal ya confirmó que el espacio tendrá una segunda temporada en el prime de TVN y comenzó su proceso de llamado a casting. Se espera su regreso una vez finalice “The floor”, estelar de trivias que debuta este domingo de la mano de Eduardo Fuentes.

Frente a la posibilidad de seguir al mando del programa, Jean Philippe no descarta acercamiento en reuniones con ejecutivos, ni tampoco oculta sus ganas de continuar, aunque es cauto en sus palabras. “Estoy dispuesto a dejarme sorprender. No estoy planificando a largo plazo ni siguiendo un camino muy definido”, afirma.

El animador agrega que “mi intención es comenzar a impulsar mi carrera musical a partir de abril, enfocándome en mi proyecto solista y en ‘Las fogatas’, proyecto con Mauricio Jürgensen. Por el momento, mi enfoque será exclusivamente en la música”, afirma.