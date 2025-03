Parived y la inesperada advertencia que hizo a Pamela Díaz: “A lo mejor es súper imprudente”

El escandalo Caso Relojes mantuvo en vilo a la opinión pública, hasta la jornada de este miércoles 12 cuando se conoció el desenlace para el empresario Marco Antonio López, más conocido como Parived, el llamado gurú espiritual.

Los panelistas de “Hay que decirlo” no solo comentaron sobre la libertad vigilada y la millonaria multa que deberá abonar el empresario. Pamela Díaz además recordó una anécdota con la ahora expareja de Tonka Tomicic.

“La Fiera” dio detalles de un llamado telefónico sorpresivo que recibió del empresario, y que entonces se refirió a su matrimonio con el futbolista Manuel Neira.

Pamela Díaz y Manuel Neira se separaron en 2008. Youtube

Aún con su hija Trinidad muy pequeña, Pamela Díaz destapó el engaño del entonces jugador de Colo Colo luego de la advertencia que precisamente le dio Parived, según recordó en el programa del Canal 13.

“...la Inessa Sorikina, quien estaba hablando por teléfono con Parived, me dice: ‘Él quiere hablar contigo’. Yo pesco el teléfono, sin saber que era vidente ni nada, muy buena onda. Me dice: ‘Me acaba de pasar algo contigo, a lo mejor es súper imprudente. Lo que pasa es que me acaba de pasar en mi cabeza es que tu pareja actual te engaña’“. dijo La Fiera.

En ese llamado, Parived la instó a conversar con su entonces pareja quien le contaría la verdad, y así fue. El exfutolista entonces le reveló los detalles del affaire incluso la identidad de su amante.

Las sospechas de engaño además llegaron a Pamela a través de un bailarín quien le aseguraba que “alguien se están pinchando a su marido”.

“Después de eso, le dije ´que te vaya bien en el fútbol´ y de ahí me fui a mi casa", comentó imitando los sollozos de entonces. Pamela Diaz y Manuel Neira se separaron en 2008 tras dos años de su majestoso casamiento.