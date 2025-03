“Si entran, van a recibir balazos”: Pablo Herrera no se guardó nada en ‘Podemos Hablar’ sobre la ola migratoria y la política actual

En la velada nocturna de este viernes 14 de marzo se transmitirá un nuevo episodio del programa de entrevistas de Chilevisión llamado “Podemos Hablar”, el cual conduce Diana Bolocco. Y como cada capítulo, este promete ser de alto calibre con tres tremendos invitados: Titi Ahubert, Pablo Herrera y Latife Soto.

En relación al paso de Pablo Herrera, durante el espacio, el cantante fue consultado por su nuevo rol como opinólogo, sobre la delincuencia en el país, acerca de la política actual y respecto a su posible candidatura como diputado.

En una primera instancia, sobre lo que le pasó respecto a este cambio de ser músico a sumarse como opinólogo, reconoció que “lo que le pasa a muchísimos chilenos. porque la gente se me acerca muchísimo, me da las gracias y me dice que se sienten identificados”.

Luego, en materia de inseguridad y delincuencia, Herrera dijo que “con las lucas que se han gastado y desperdiciado con tantos proyectos vanos en este Gobierno, yo haría una cárcel modelo para insertar a los chicos”. Además, afirmó que para él, una buena medida sería bajar la edad de imputabilidad a los 12 años.

A pesar de la ola de críticas que ha recibido por sus dichos, el músico de 61 señaló que “han dicho que he tratado mal a la Maite (Orsini)... la Maite se merecía, ella está en el ojo del huracán hace tiempo, nunca le he querido faltar el respeto pero ella se presta, está al borde de la farándula y yo estaba en un evento privado…son bromas, quizás de mal gusto pero bromas… no me arrepiento porque cuando uno está en un cargo político como ella, que te pegas 2 meses de vacaciones pagadas y apareces en fiestas en otros país, no weís poh, entonces deja el cargo y dedícate a otra cosa”.

Sobre la política migratoria, criticó que “no puede entrar cualquier hueón a Chile… les damos arriendo gratis a los perlas, educación gratis por sobre los chilenos, no puede ser”. También comentó que “pondría más militares, que ellos sepan que si entran, van a recibir balazos”.

En relación a una posible postulación como diputado, Pablo Herrera detalló que, dentro de sus objetivos, está priorizar a los chilenos en educación por sobre los extranjeros, de igual forma en los subsidios de arriendo.

Por último, respecto a qué partido lo va a apoyar en una candidatura, dijo ser un liberal republicano: “una mezcla entre Kaiser y Kast”.