¿Tiene planes para otro restaurante?: Yuhui Lee habló sobre su experiencia con su local “¡Ay que lico!" y reveló sus proyectos a futuro

El premio de una de las temporadas de “El Discípulo del Chef” de Chilevisión consistía en la concesión por un año de un restaurante en el Casino Monticello. El gran ganador de este ciclo fue nada más ni nada menos que Yuhui, quien logró quedarse con la corona de una competencia de cocina tras múltiples intentos.

Publimetro conversó con el cocinero, a propósito del estreno de su nuevo segmento de “Sabingo” titulado “Camino de la risa”, en donde se refirió a su paso por el restaurante ubicado en dicho casino, en el cual ya dejó de trabajar.

“Fue una experiencia de verdad muy especial porque antes nunca tuve un restaurante. Pero igual fue fácil porque yo no negociaba para mantenerlo porque había un equipo buenísimo que se preocupaba de todo. Yo solo intentaba hablar con los clientes y veía la comida”, añadió.

¿Cómo le ha ido con ‘¡Ay que lico!‘?

Sin embargo, esta no fue la última experiencia de Yuhui en el mundo culinario, ya que abrió un local de sushi en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua de la Región de O’Higgins, llamado “ ¡Ay que lico! “.

Sobre su negocio, él partió explicando que no es un gran restaurante, sino más que nada un local de sushi bar. “Para mí empezó muy bien porque yo no tengo experiencia para negociar o tener un local (desde cero). Entonces, empezó con un local en un pueblo porque la gente es muy simpática. Así empezó, y yo me sentí súper bien”, aclaró.

Al momento de entregar detalles sobre por qué escogió la ubicación de su local, Lee señaló que “yo tengo un amigo que vive ahí, y tenía la idea interesante de poner un local. Me preguntó si me interesaba, los dos fuimos a ver (el establecimiento) y me gustó mucho. Ahora trabajamos los dos”.

Las ambiciones de Yuhui no se quedan ahí, ya que tiene intenciones de abrir otro lugar de comida, pero ahora en la capital. “Este año yo quiero abrir un restaurante en Santiago, pero que sea mi comida, no sushi. Estoy trabajando para eso, pero todavía nada seguro, es mi sueño”, cerró el cocinero.