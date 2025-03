“Yo no busco fidelidad”: Así comenzó el fogoso romance entre Faloon y Rai en Palabra de Honor

Hace tiempo ya que Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda terminaron las grabaciones del reality Palabra de Honor y finalizaron su fugaz romance. Pero, en tiempo televisivo, Canal 13 mostrará cómo fue el primer y fogoso encuentro que tuvo la pareja en una de las duchas.

La pantalla del excanal del angelito promete subir la temperatura cuando la excandidata a reina del Festival de Viña 2025 ingrese a la ducha en ropa interior y comience una coqueta conversación con Rai, desatando la tensión sexual.

“¿Cuándo vas a ser sincera conmigo? Me dejas loco, no me lo esperé, pensaba que no me ibas a dar el beso en el juego”, le dice el exGran Hermano, con el agua cayendo.

Ahí, Faloon sacó todo su lado femme fatal y le pone los puntos sobre las íes, de manera muy sugerente.

“A mí me gusta tontear, pero no ando muerta de la risa todo el tiempo. No busco fidelidad ni compromiso ni nada de eso. Sólo quiero h… un rato”, le insinuó coqueta.

Faloon y Rai a los besos en PDH

Tras esto, no hubo nada más que decir y dieron rienda suelta a la pasión, besándose en paños menores. Toda esta romántica escena, ante los ojos de Fernanda que miraba a la distancia.

Pero, la teleserie no terminó ahí, puesto que Faloon le pidió discreción a su pretendiente. Sobre todo, con uno de sus compañeros.

“No le cuentes nada a Fabio, nada”, le recalcó.

Sin embargo, al parecer fue ella quien no se aguantó las ganas de gritarlo a los cuatro vientos y le contó a dos de las participantes.

“Le di un beso. Pero no le cuenten a nadie”, les pidió. Aunque, como todos sabemos, las noticias vuelan y será un secreto difícil de guardar. Aunque el reality se llame “Palabra de Honor”.

El nuevo capítulo será transmitido después de “Teletrece central”, por las pantallas del 13, 13Go y Claro, canal 557.