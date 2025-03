“Cada vez que puede….”: Karol Lucero respondió a dichos de “Arenita” tras polémica por no pago a colaboradores

En medio de la controversia por una denuncia relacionada con el no pago de remuneraciones a sus trabajadores, Karol Lucero respondió a los dichos de su expareja, Natalia Rodríguez, más conocida como Arenita.

PUBLICIDAD

Rodríguez había publicado en Instagram una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia el comunicador: “Ojo de loca no se equivoca”, acompañada de un video en el que mencionó: “Después de tantos... finalmente todos te dan la razón”.

Más tarde, en otra historia, Rodríguez comentó: “Algo caché porque sigo en TikTok al Danilo21 y me mantengo informada de todos los cahuines que pasan en Chile. Quedé peinada para atrás, no me sorprende”.

Consultado por el programa Plan Perfecto, Lucero se refirió a estas declaraciones. “Tampoco me sorprende”, afirmó. “Cada vez que puede, siempre tiene que hablar, pero es parte de...”, comentó el exintegrante de Yingo.

Lucero también destacó que evita referirse públicamente a sus exparejas: “Nunca me refiero a mis exparejas, respeto mucho eso y sé que está lejos”, dijo, haciendo alusión a la vida de Rodríguez en Dinamarca.

Finalmente, el comunicador enfatizó que se encuentra enfocado en su presente personal: “Entonces no tengo nada que decir al respecto. Soy una persona muy feliz, me acabo de casar, estoy muy bien con mi esposa”, concluyó.

Acusaciones complican a Karol Lucero

Cabe recordar que esta semana Karol Lucero se encuentra en el ojo de la polémica, luego de que el influencer Danilo21 ventilara que el comunicador no tiene contratados a sus trabajadores y que, no conforme con esto, tampoco les paga por su trabajo. Además, aseguró que le era infiel a su esposa.

PUBLICIDAD

Al respecto, Lucero se defendió señalando que su proyecto “era un podcast sin fines de lucro y no una empresa, era un canal de youtube uno comete este tipo de cosas de decir ´oye me voy a arriesgar, total que pierdo´, aquí no hay dinero de por medio, no hay una sociedad”.