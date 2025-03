¡Don Francisco tuvo que presionar! José Luis Repenning aceptó la propuesta de matrimonio de Priscilla Vargas

Una broma que comenzó muy temprano y que se extendió durante todo el matinal de Canal 13 fue la que se vivió durante la jornada de este viernes 14 de marzo, y que consistió en una propuesta de matrimonio de Priscilla Vargas a José Luis Repenning en “Tu Día”, y que tuvo su punto cúlmine con la intervención del mismísimo Mario Kreutzberger, Don Francisco.

Sí, porque cuando hicieron el contacto con el móvil para hablar del debut del museo dedicado justamente a Don Francisco, el histórico animador se refirió a la propuesta, exigiendo una respuesta de Repenning, que había estado evadiendo dar una respuesta a su compañera y amiga.

“Repe no ha respondido...”

“Es el día de Priscilla y Repe, pasa que me Repe no ha respondido la posibilidad de matrimonio con Priscilla“, fue lo que dijo Mario Kreutzberger, presionando así una respuesta del aludido periodista, y generando las risas de los involucrados y sus compañeros en el estudio.

Así, José Luis Repenning tuvo que contestar, señalando: “¡acepto, acepto!“, lo que fue seguido de Don Francisco que agregó que sería ”un honor" asistir al enlace entre los animadores del matinal.

Toda comenzó temprano cuando al pasar de las noticias al matinal, la periodista Natalia López bromeó con Priscilla Vargas que estaba vestida de blanco, mientras el propio Repe señaló que “está de novia, lo tenía en la cartera”.

"¿Y el novio? ¿El novio está al lado?“, señaló López, lo que generó las risas de todos, mientras que Priscilla Vargas fue más allá, lanzando la propuesta.

"¿Te quieres casar conmigo? Dijo que no... No dijo nada... Chao, chiquillos, acá no vamos a insistir", se lamentó diciendo Pri, un desaire que le recordó durante toda la jornada a su compañero y que no quedó sin respuesta gracias a la intervención del mismísimo Don Francisco.