¿Es verdad que tú...?: Gissella Gallardo aclaró supuesto romance de Mauricio Pinilla con Janis Pope

Dicen que cuentas claras mantienen la amistad. Y si bien, Gissella Gallardo no es amiga de Janis Pope e incluso ni siquiera se conocían, al parecer, tenían algo en común: Mauricio Pinilla.

La panelista de Hay que decirlo aprovechó que la exProtagonista de la fama fue de invitada al programa de Canal 13 para aclarar ciertas dudas.

“¿Le puedo hacer una pregunta a la Janis? No nos conocíamos personalmente, ¿es verdad que tú saliste con Mauricio Pinilla?”, le lanzó sin rodeos.

Pero, ella misma aclaró que no se refería a ninguna infidelidad, puesto que sabía que “fue antes de conocerme a mí, cuando tú saliste del reality”, aclaró.

Janis Pope se tomó con total naturalidad la pregunta y de hecho empatizó con la curiosidad de la esposa de Pinilla, asegurando que en su lugar habría hecho lo mismo.

Janis Pope recuerda salida con Pinilla

“Fue hace miles de años. Fue antes, Mauricio era rechico y le iba muy bien en la Universidad de Chile. Y me acuerdo de que me invitó a ver un partido”, desclasificó.

Además, recordó que la cita tampoco salió como esperaban, sino que más bien fue un “debut y despedida”, puesto que Pinilla perdió el partido.

“Cuando sale nos juntamos en el pasillo y me dijo, ‘no te invito nunca más, eres mufa’. Y eso sería, no me acuerdo cómo nos conocimos, te mentiría, puede ser en un programa. Aparte, a él lo acosaba mucho la prensa, las mujeres. Entonces de repente lo vinculaban con todas las mujeres de Yingo”, explicó.

Sin embargo, Paulina Nin no se creyó mucho el cuento y quiso saber si hubo tercer tiempo o no.

“¿Lo besaste o no?”, le preguntó curiosa.

“No nada, no llegamos a eso. La única invitación formal fue la del estadio, debut y despedida, porque a él le fue pésimo. Pero buena onda”, aclaró.

Ante esto, Gissella sacó a relucir un toque de malicia y se jactó de darle la fortuna al padre de sus hijos.

“(Mauricio) es súper cabalero, eso lo puedo creer. A mí nunca me pasó, porque siempre ganaba conmigo”, sentenció como toda una leona.