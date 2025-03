“Este Estudio Gigante no pretende ser una egoteca”: Don Francisco sobre la inauguración de su propio museo

Mario Kreutzberger es considerado quizás de los presentadores internacionales más importantes de las últimas décadas. Parte de su legado en la pantalla y el éxito que consolidó con el show “Sábados Gigantes” puede vivirse mediante un verdadero viaje en tiempo .

Revistas donde protagonizó sus respectivas portadas, cámaras, reconocimientos, en total unos 2.500 objetos coleccionados por la colaboración de su esposa Temmy Muchnick, pueden apreciarse en el museo “Estudio Gigante” que abrió las puertas este viernes.

El proyecto iniciativa de la Universidad Católica de Chile ve luz en el nuevo espacio "Sala Estudio Gigante”, en el Centro de Extensión Alameda y tuvo la reacción del famoso presentador de 84 años de edad.

Don Francisco en la inauguración del nuevo espacio “Sala Estudio Gigante”, en el Centro de Extensión Alameda de la Universidad Católica de Chile. Instagram @ucatolicaoficial

“Este Estudio Gigante no pretende ser una egoteca sobre los premios que yo haya recibido. Siempre que recibía un premio nunca pensé que me pertenecía totalmente, sin o que yo tenía que partirlo en pedacitos porque son muchas las personas que me ayudaron a conseguirlo que conseguí durante 62 años”, comentó.

Don Francisco consideró el proyecto “un homenaje a todas las personas que participaron durante los años en los que yo he sido comunicador en diferentes programas de televisión y muy especialmente Sábado Gigante”. En la inauguración estuvieron autoridades de la U.C, además la esposa del animador y rostros de la farándula, entre estos Myriam Fernández.

El programa, trasmitido en Chile desde 1962 y hasta 2015 en la pantalla estadounidense, fue vitrina de talentos y artistas locales e internacionales. También un espacio para el show y el entretenimiento que le mereció varios reconocimientos al presentador.

Los seguidores reaccionaron al Estudio Gigante, museo que se puede visitar de manera gratuita en pleno centro de Santiago.

“Muy merecido homenaje por fin en Chile lo hacen en vida y no una vez fallecido. Bien por usted gracias por su entrega y acompañarnos por tantos años los sábados”, “Tan merecido”, “Felicidades Don Francisco, merecido, ojalá poder visitar ese lugar, para ver los grandes recuerdos de su trayectoria bendiciones”.